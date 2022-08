Het ongewoon hevige moessonseizoen in Pakistan zorgt voor veel leed, maar een jongen in de noordwestelijke provincie Khyber-Pakhtunkhwa had zondag geluk. Hij zat gevangen op een rots omringd door woelig overstromingswater toen soldaten van het Pakistaanse leger hem uit zijn benarde situatie hesen met een helikopter. De stortregens hebben sinds juni al aan minstens 1.000 mensen het leven gekost.