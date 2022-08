Maandagmiddag om 14.33 uur Belgische tijd vertrekt in Florida de ‘krachtigste raket ooit’ die rond de maan zal vliegen. De (onbemande) vlucht vormt de testmissie van het Artemis-programma, dat in 2025 weer mensen op de maan moet zetten.

Als het weer meezit in Florida vandaag, dan vertrekt maandagnamiddag vanop Cape Canaveral opnieuw een raket richting de maan. De raketlancering wordt beschouwd als een generale repetitie voor een missie binnen enkele jaren, wanneer Nasa haar hoofddoel van het Artemisproject wilt bereiken: mensen laten rondlopen op de maan, ruim een halve eeuw nadat de Amerikanen daar voor het eerst in slaagden.

De ‘krachtigste raket ooit’ noemt Nasa haar Artemis I-raket, die bestaat uit het Space Launch System (SLS) en de Orion-ruimtecapsule. Aan die draagraket van de Orion-capsule, de SLS, wordt al meer dan tien jaar gesleuteld. Ze is dan ook bedoeld om mensen diep in de ruimte te brengen. Met de huidige missie is het de bedoeling om weer voet op de maan te zetten. Daarna komt buurplaneet Mars in het vizier van Nasa.

Alternatieve data

De lancering is de start van Nasa’s Artemisprogramma, de opvolger van het Apolloprogramma. Die eerste missie is onbemand, omdat het Amerikaanse ruimteagentschap het alternatief te riskant vond. Zowel de raket als de capsule zijn immers gloednieuw en moeten eerst getest worden. Daarmee willen de Amerikanen, die het internationale programma leiden, een dodelijke ramp vermijden zoals die met de eerste Apollomissie in 1967. Die diende ook om een nieuwe capsule te testen, maar tijdens een repetitie op het lanceerplatform brak er brand uit. De drie inzittende astronauten kwamen om.

Als er vandaag geen problemen zijn met het weer én er geen technische mankementen opduiken, zal de Artemisraket vandaag naar de maan vertrekken. Nasa vertelde wel al aan persagentschap Reuters dat er eerder een probleem was met een waterstofleiding van de raket. Die werd intussen gerepareerd, maar als er toch problemen opduiken tijdens het voltanken van de raket, zal de lancering worden uitgesteld tot 2 of 5 september.

42 dagen onderweg

Hoewel deze eerste versie van het ruimtetoestel vandaag nog geen echte astronauten aan boord zal hebben, worden in de Orion-capsule wel drie poppen vastgemaakt: commandant Moonikin Campos, een mannelijke pop, en Helga en Zohar, twee versies van een vrouwelijk bovenlichaam. Op die mannequins werden sensoren aangebracht waarmee Nasa de toestand van de poppen constant kan monitoren. Die poppen zullen 42 dagen onderweg zijn en zullen eerst rond de maan in een orbitale baan vliegen alvorens ze terugkeren naar aarde.

Als die test gesmeerd verloopt, zal in 2024 een tweede, gelijkaardige Artemis-missie vertrekken met echte astronauten aan boord. Zij zullen hetzelfde traject volgen als de Artemis I, en dus rond de maan cirkelen en terugkeren naar de aarde. Pas in 2025 zullen weer twee mensen hun voet in het maanstof mogen zetten. In tegenstelling tot vijftig jaar geleden zullen dat deze keer geen blanke mannen zijn, maar een vrouw en iemand van kleur – beiden wel Amerikanen. Vandaar ook dat het nieuwe maanprogramma Artemis werd gedoopt, naar de tweelingzus van de Griekse god Apollo.

Eerste maanbasis

Door de Artemismissies willen de Amerikanen hun dominantie in de ruimte bestendigen. Anders dan met Apollo is het deze keer wel de bedoeling om langdurig op en in de buurt van de maan te blijven. Voorgaande astronauten, zoals Neil Armstrong, verbleven toen niet langer dan een dag op de maan. De eerste Artemisastronauten zullen er een zestal dagen vertoeven.

Hun opvolgers zullen er mogelijk zelfs een eerste maanbasis bouwen. Net zoals in het Internationaal Ruimtestation ISS zou er in zo’n basis veel geleerd kunnen worden. Daarnaast zou het ook dienen als aankomstplatform voor de eerste toeristische ruimtereizen. Of dat ooit mogelijk wordt, hangt af van de verschillende Artemis-missies de komende jaren.

De Artemis-astronauten zullen deze keer ook heen en weer kunnen pendelen tussen de maan en de Lunar Gateway, een miniruimtestation dat tegen het einde van dit decennium rondom de maan moet gaan cirkelen. Overigens zijn de VS en hun partners niet de enigen met plannen voor een maanbasis. Ook ­China heeft, in samenwerking met Rusland, al interesse getoond.