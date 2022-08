Terwijl de bouw van illegale gebouwen in India welig tiert, komt de sloop van gebouwen er zelden voor. De gecontroleerde ontploffing van de Supertech-tweelingtorens in Noida was dus opmerkelijk. Liefst negen jaar lang waren de honderd meter hoge wolkenkrabbers het onderwerp van een juridische strijd tussen een bewonersvereniging en de eigenaar van de gebouwen, vastgoedfirma Supertech Ltd.