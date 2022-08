Gasprijs flink omlaag nu landen haast maken met vullen reserves

De Europese aardgasprijzen zijn maandagmorgen flink gezakt. Dat gebeurde nadat bekend raakte dat Duitsland zijn gasvoorraden sneller vult dan waar in doorsnee rekening mee gehouden werd. Duitsland wil namelijk goed voorbereid zijn op de komende winter. De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde voorbeurs met 16 procent, tot 286 euro per megawattuur. Afgelopen week stegen de prijzen nog met 40 procent.

Volgens de Duitse minister van Economie en Klimaat, Robert Habeck, raken de Duitse opslagplaatsen snel vol. Het doel om voor oktober 85 procent van de gasopslag te hebben gevuld, wordt naar verwachting in september al bereikt. Ook het streefcijfer voor september werd vorige maand al bereikt.

De levering van gas blijft evenwel een heikel punt. De gasstromen uit Rusland zijn minder groot dan voorheen. Daarnaast is men ook bezorgd over toekomstige leveringen via de gaspijpleiding Nord Stream tussen Rusland en Duitsland, die vanwege onderhoud stil komt te liggen. Maar de Noorse gasproductie kampt ook met storingen. Verder is de concurrentie op de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas moordend.

Regeringen nemen ook maatregelen om de lasten voor onder andere huishoudens te verlichten. Daarvoor hebben zij zo’n 280 miljard euro opzijgezet. Maar de vraag is of dat genoeg is. Tsjechië, dat het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, roept energieministers van EU-lidstaten bijeen om oplossingen voor het hele landenblok te bespreken.