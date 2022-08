Waarom 1 september in Franstalig België voortaan vroeger valt

Franstalige kinderen in ons land starten vandaag met school. Dat is drie dagen eerder dan de Vlaamse kinderen. De vroegere start van het schooljaar kadert in de hertekening van de schoolkalender in het Franstalige onderwijs.

De symbolische start van het onderwijs op 1 september is gesneuveld in het Franstalige onderwijs. Dat zullen de Franstalige kinderen dit jaar voor het eerst aan den lijve ondervinden. Zij moeten vandaag, op de laatste maandag van augustus, alweer naar school. De boeken gaan weer toe op de eerste vrijdag in juli. Die valt in 2023 op 7 juli. In ruil krijgen de kinderen een extra week herfst- en krokusvakantie.

De ingekorte zomervakantie kwam er na dertig jaar discussie. De Franse gemeenschapsregering hakte de knoop door in mei 2021. De bedoeling is dat de schoolkalender beter in evenwicht wordt gebracht. Pedagogen zijn het er roerend over eens dat twee maanden vakantie te lang is voor kinderen. Vooral kinderen uit kwetsbare gezinnen dreigen kennis en vaardigheden te verliezen bij zo’n lange onderbreking. De hervorming vormt het zogenaamde ‘7+2’-model: zeven weken les, gevolgd door twee weken vakantie.

En in Vlaanderen?

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is niet van plan om zijn Franstalige collega’s te volgen. Toen de beslissing viel bij de Franstaligen, liet hij optekenen dat ‘het niet het moment is om dat debat te voeren.’ Weyts wees erop dat de beslissing heel wat andere (economische) sectoren zou treffen en dat de discussie dus breder getrokken moet worden. Bovendien had hij met de coronacrisis en het lerarentekort wel andere katjes te geselen.

Toch vroeg Weyts advies op aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Daar luidde het dat er ‘geen draagvlak’ is om het schooljaar anders in te delen. Zij wachten liever de ervaringen en bevindingen over de taalgrens af. De discussie lijkt daarmee voorlopig van de baan in Vlaanderen, al zijn de onderwijskoepels wel te vinden voor een bredere spreiding van de schoolvakanties.