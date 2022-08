Het tiende studioalbum van Taylor Swift staat in de steigers. Dat maakte de Amerikaanse popster bekend op de VMA’s, nadat ze voor de derde keer in haar carrière de ‘video of the year’-award had gewonnen. Johnny Depp maakte een verrassingsoptreden.

Bijna 15 minuten, ofwel een minuut langer dan Michael Jacksons iconische ‘Thriller’. Zo lang duurt Taylor Swifts ‘All too well: the short film’. In de videoclip die Swift zelf regisseerde, acteert ze naast ‘Stranger things’-actrice Sadie Sink. De zangeres blikt terug op een relatie met een oudere man. Pas jaren later ziet ze in hoe scheef de machtsverhouding tussen hen zat. Voor MTV is het de videoclip van het jaar.

Het is al de derde keer dat de ‘video of the year’-award naar Taylor Swift gaat. Eerder schoot ze de hoofdvogel al af met ‘You need to calm down’ (2019) en ‘Bad blood’ (2015). Noch Beyoncé, Rihanna of Eminem, die elk twee keer wonnen, deden haar dat na.

Om haar fans te bedanken kondigde Swift in haar speech aan dat ze op 21 oktober een nieuw album zal uitbrengen. Midnights, dat ook een officiële aankondiging kreeg op Instagram, zal dertien nummers bevatten over evenveel ‘slapeloze nachten’. De 32-jarige popartiest omschrijft het album als ‘een reis door verschrikkingen en zoete dromen’ en draagt het op aan iedereen die ’s nachts de slaap niet kan vatten.

Johnny Depp ‘had werk nodig’

De VMA’s, niet vreemd van een beetje controverse, zat ook dit jaar weer tjokvol bizarre momenten. Zo maakte Johnny Depp digitaal zijn opwachting als Moon Man. Zijn gezicht werd geprojecteerd op de mascotte van MTV. De Hollywoodacteur vuurde humoristisch bedoelde oneliners af als overgang tussen de reclameblokken en de show. ‘Ik had nood aan werk’, grapte hij onder meer.

Ook Maneskin miste zijn introductie aan het Amerikaanse publiek niet. De camera keek moedwillig weg, telkens wanneer zanger Damiano zijn bloot uitgesneden kont toonde aan het publiek. Bij ontvangst van haar Michael Jackson Vanguard Award, een soort lifetime achievement award, vroeg rapper Nicki Minaj dan weer om mentale gezondheid ernstig te nemen, waarna ze afsloot met de gevleugelde woorden: ‘Stay super freaky, have great vagina, I love you’.

Het meest omstreden VMA-moment dateert van 2009. Toen bestormde Kanye West het podium, nadat Taylor Swift de award voor ‘Best video by a female artist’ gewonnen had. Hij nam haar de microfoon af en verklaarde dat de prijs naar Beyoncé had moeten gaan. De vete tussen Kanye West en Taylor Swift zou daarna nog jaren aanhouden. Beyoncé won die avond overigens de video van het jaar voor ‘Single ladies’ en nodigde Taylor Swift uit op het podium om dat moment met haar te delen.