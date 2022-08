Overwegend bewolkt maar droog

Maandagochtend is het op veel plaatsen gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt, maar het blijft droog.

Overdag komen er stilaan bredere opklaringen vanaf de Franse grens, vooral dan in het centrale deel van het land, meldt het KMI.

De maxima liggen rond 21 graden aan zee en op de Ardense hoogten, en schommelen elders van 23 à 24 graden in het noordelijk deel van het land tot plaatselijk 26 graden in Belgische Lotharingen. De wind waait zwak tot matig uit noordoostelijke richtingen.

Maandagavond en -nacht wisselen brede opklaringen en soms vrij veel wolkenvelden elkaar af. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 15 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit noordoost. Aan de kust waait hij matig uit noordoost, krimpend naar oostnoordoost.

Dinsdag is het wisselend bewolkt en droog. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum van het land. De wind waait eerst zwak tot matig en later meestal matig, uit noordoost.