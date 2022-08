Union overtroeft Anderlecht in Brusselse derby

Er komt maar geen einde aan de reeks. Anderlecht verloor nu al voor de vijfde keer op rij van Union. De wedstrijd die in het teken stond van het eerste bezoek van Felice Mazzu aan zijn vorige werkgever, eindigde op 2-1 voor de thuisploeg. In het klassement wipt Union over paars-wit naar de vijfde plaats.

De comeback van Felice Mazzu in het Dudenpark startte in mineur. Na nog geen twee minuten liet Amuzu zich zomaar van de bal zetten door Nieuwkoop. Boniface, die ook door Delcroix niets in de weg werd gelegd, profiteerde en mikte koel de 1-0 tegen de netten. Lang liet de aansluitingstreffer niet op zich wachten. Na iets meer dan tien minuten sneed Murillo naar binnen vanop zijn rechterflank. Hij legde zelf aan en met succes: de bal week nog stevig af op doelman Moris, maar belandde wel degelijk in doel.

Na twintig minuten claimde Union een strafschop na een bal die tegen de arm van Hoedt belandde, maar noch scheidsrechter Nathan Verboomen, noch de VAR zag er een probleem in. Niet veel later probeerde diezelfde Hoedt het aan de overkant op een hoekschop van Verschaeren, maar het schotje van de Nederlander was veel te slap om Moris in de problemen te brengen.

Op het halfuur was het, net als Anderlecht de controle leek te hebben, weer aan Union. Vanzeir stormde op doelman Van Crombrugge af, maar die stond paraat. Een minuutje later was het wél prijs voor de thuisploeg. Nieuwkoop kopte slim terug aan de tweede paal en bediende zo Vanzeir, die niet aarzelde om de 2-1 in het mandje te knallen.

Totaal onzichtbaar

We zouden het bijna vergeten te vermelden, maar bij paars-wit stonden voor de gelegenheid Raman en Esposito in de spits omdat Silva en Refaelov rust werd gegund. Echt de moeite van het vermelden was het aanvalsduo niet, want geen van de twee raakte een bal. Totaal onzichtbaar waren ze. Mazzu besefte dat hij iets moest doen als hij zijn ex-ploeg wilde kloppen voerde drie wissels door aan de rust. Kana, Amuzu en Raman ruimden plaats voor Refaelov, Sadiki en Silva. Na nog geen minuut voetballen stuurde Silva al maatje Refaelov de diepte in. De Israëliër werd nog neergehaald, maar dat die twee een kwaliteitsinjectie vormden, hoeft weinig betoog.

Ook Union had zijn kansen bij de start van de tweede helft, meer zelfs dan Anderlecht. Eerst was er een heerlijk lobje vanop 40 meter van Lazare. Van Crombrugge had een acrobatische redding nodig om de bal uit zijn doel te halen. Daarna kapte Boniface eenvoudig Hoedt uit, maar trapte vervolgens naast. Niet veel later kopte Vanzeir richting doel, maar Van Crombrugge pakte opnieuw met een sterke reflex uit.

Twee strafschoppen, of toch niet

Nadat het tempo een hele tijd uit de wedstrijd was verdwenen, kwam de thuisploeg twintig minuten voor tijd nog eens in de buurt van de 3-1. Lazare kon zelf trappen maar legde af naar Vanzeir, Van Crombrugge kon tussenkomen.

Anderlecht had nog een slotoffensief in petto. Het begon toen de bal op de stip ging na vermeende hands van Burgess, maar de strafschop kwam er uiteindelijk niet omwille van buitenspel. Daarna was het tot twee keer toe aan Silva. Eerst mikte hij op Moris, daarna besloot hij naast. Nadien legde Verboomen de bal opnieuw op de stip na een fout van Rodriguez op Olsson, maar de VAR moest wederom corrigeren. De fout gebeurde buiten de zestien. Vrije trap dus, en die werd door Refaelov op Olsson besloten. En dus bleef Union overeind en springt het over paars-wit naar de vijfde plaats.