Standard wendt crisis af op Kortrijk, Lamkel Zé debuteert

Een gretig Standard kruipt eindelijk uit zijn dal. Na twee verliespartijen op rij bezorgt Amallah de Rouches drie punten. Ook was er het debuut van Lamkel Zé bij KV Kortrijk, maar dat valt snel te vergeten.

De KVK-supporters hebben er niet lang moeten op wachten. Hun nieuwe chouchou, Didier Lamkel Zé, verscheen meteen aan de aftrap tot groot jolijt van de thuisaanhang. Bij iedere baltoets werd de Kameroener getrakteerd op een applaus en een fluitconcert, dat wel van de bezoekende fans.

De komst van Lamkel Zé leek het spel in de beginfase ten goede uit te komen. De wedstrijd lag geen seconde stil. Beide ploegen begonnen met een verschroeiend hoog tempo aan de match, maar het was Standard dat de bal meer opeiste. Onder leiding van een bedrijvige William Balikwisha duwden de Rouches KV Kortrijk op hun eigen helft. De broer van Michel-Ange kreeg enkele kansen, verdeelde het spel en liet enkele Veekaa-spelers mooi in de wind staan. Standard kon echter doelman Ilic niet verontrusten tot Keita in de eigen zestien een overtreding beging op Emond. Scheidrechter D’Hondt wees resoluut naar de stip, maar kwam na een VAR-interventie terug op die beslissing.

Onzichtbare Lamkel Zé

Geen penalty, lager tempo en meer afval in het spel. Grote kansen bleven uit en de wedstrijd kabbelde rustig verder. De thuisploeg bracht in het begin van de tweede helft opnieuw animo in de match. Hun eerste kans was meteen ook de gevaarlijkste tot dan toe. Via de voet van kapitein D’Haene kwam de bal op het hoofd van Dessoleil. Er zat veel kracht achter zijn kopbal, maar Bodart ranselde de bal goed uit doel.

Met de inbreng van Tanaka begon KV Kortrijk beter te spelen. De nieuwe Japanner zorgde voor pit en blokte veel ballen af. De nieuwkomer zal de fans nog veel plezier laten beleven. Waar de thuisaanhang deze match geen plezier aan beleefde was die andere nieuweling, Lamkel Zé. De Kameroener leek goed te beginnen, maar werd onzichtbaar naarmate de wedstrijd vorderde. Eens hij genoeg wedstrijdrimte in de benen zal hebben, kan hij toegroeien naar zijn beste vorm.

Zelfde scenario zoals vorig seizoen

In het slotkwartier groeide Standard meer en meer in de wedstrijd. Tot overmaat van ramp voor KV Kortrijk pakte Vandendriessche een tweede gele kaart na een tackle op Davida. Vanaf dan leken de Rouches door te duwen. Een goed ingevallen Raskin nam de rol van orkestmeester over van Balikwisha. Door zijn inbreng voelde Amallah zich ook op zijn gemak. De Marokkaan dribbelde met de bal aan de voet tot aan de rand van de zestien en legde de bal proper in de rechterhoek, buiten het bereik van Ilic. Net zoals vorig seizoen besliste Amallah het duel in het Guldensporenstadion.