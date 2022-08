In de Ronde van Spanje heeft Remco Evenepoel zijn rode leiderstrui verstevigt. Op Les Praeres, de slotklim met stukken boven de 20%, reed hij onder andere zijn dichtste belagers in het klassement Roglic en Mas uit het wiel. Aan de finish had Evenepoel meer dan een halve minuut voorsprong op de rest van de favorieten. De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes won de rit vanuit de ontspanning.