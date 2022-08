Nadat hij vorige week in de Bemer Cyclassics nog nipt naast de zege gegrepen had, heeft Wout van Aert zondag wel raak geschoten. In de Bretagne Classic-Ouest France was onze landgenoot de beste van een elitegroepje. Arnaud De Lie sprintte ook mee om winst, maar moest vrede nemen met de vierde plaats.