Antwerp wint bij AA Gent en behoudt perfect rapport

AA Gent en de VAR, het blijft een never ending story. Tot driemaal toe greep videoscheidsrechter Van Damme in en herzag ref Laforge zijn beslissing. Antwerp toonde zich bijzonder efficiënt en overleefde na rust de Gentse stormloop (1-2). De Buffalo’s blijven gefrustreerd achter. Antwerp behoudt dan weer zijn perfecte rapport en komt mee aan de leiding met Racing Genk, dat een match meer heeft gespeeld.

AA Gent en Antwerp werkten vorige donderdag allebei een teleurstellende Europese opdracht af, waardoor beide trainers deze ‘Ghelamco derby’ onvermijdelijk aangrepen als een kans om zich te herpakken. Bij AA Gent zat Castro-Montes op de bank en startte Hjulsager op de linkerwingback; bij de bezoekers verscheen voor het eerst het spitsenduo Frey – Janssen aan de aftrap.

De thuisploeg kwam het scherpst uit de startblokken en na amper zeven minuten wees ref Laforge naar de penaltystip toen Almeida de bal op de rand van de zestien met de hand beroerde. Die beslissing moest Laforge evenwel herzien na tussenkomst van de VAR. Kums liet zich niet van de wijs brengen en trapte de vrije trap via het lichaam van Vines in doel (1-0).

Antwerp reageerde meteen en toen een vrije trap van Naingolan door de Gentse defensie niet kon worden ontzet, kopte Pacho door tot bij Janssen die van dichtbij gelijkmaakte (1-1). Beide ploegen gingen nu voluit en toen eiste de VAR opnieuw de aandacht op na een ogenschijnlijk onschuldige tussenkomst van Odjidja op Yusuf op de rand van de zestien.

Verhitte gemoederen

Ref Laforge zag zich genoodzaakt om de beelden te bekijken en zorgde voor algemene consternatie in de Ghelamco Arena toen hij de bal op de stip legde. Frey aarzelde niet en joeg de bal met een rotsnelheid tegen de netten. De stemming in de Ghelamco Arena was ondertussen al redelijk verhit en dat werd er niet meteen beter op.

Even later volgde immers een nieuw VAR-moment toen Pacho zich liet verrassen door Cuypers: overtreding, oordeelde Laforge die opnieuw naar de stip wees maar opnieuw na een derde VAR-tussenkomst zijn beslissing bijstuurde en warempel scheidsrechterbal gaf voor Antwerp. Op de Gentse tribunes ging het toen al lang niet meer over de achterstand en werden vooral de beslissingen van Laforge op de korrel genomen.

De bezoekers lagen daar zeker niet wakker van en scoorden zelfs bijna een derde keer. Roef kon een listige lob van Janssen nog net vanonder zijn lat tikken. Net daarna sloeg het noodlot toe voor Frey: de Zwitserse spits van de Great Old bleef met zijn linkervoet haken in het gras en ging kermend van de pijn neer. Op de Antwerpse bank maakte Ekkelenkamp zich meteen klaar om in te vallen.

De Buffalo’s probeerden met de rust in zicht nog terug te slaan maar een kopbal van Okumu belandde pardoes in de handen van Butez en Hjulsager werd tot tweemaal toe aangespeeld in de zestien maar de Deen kon telkens niet afronden. Dat lukte Ekkelenkamp meteen na de pauze evenmin toen hij door Janssen werd aangespeeld.

Antwerp trekt zich na rust massaal terug

Gent kwam na rust heel moeilijk op vol toerental maar op aangeven van Hjulsager pakte Depoitre uit met een heerlijk hakje. Een geniale bevlieging van de Gentse aanvaller maar Butez zag de bal tot zijn grote opluchting over doel gaan. Vanhaezebrouck gooide vervolgens Castro-Montes in plaats van Odjidja in de strijd, terwijl Van Bommel reageerde met een driedubbel wissel: Miyoshi, De Laet en Avila moesten de voorsprong over de streep trekken.

Maar ook Laforge speelde nogmaals zijn rol: Depoitre en Avila gingen amper het duel aan na een steekbal van Castro-Montes maar de kleine Argentijn liet zich heel makkelijk vallen, waarop de ref besliste om een vrije trap te geven aan de bezoekers. De Ghelamco Arena ontplofte en langs de zijlijn ging Vanhaezebrouck wild tekeer wat hem op een gele kaart kwam te staan.

In het slotkwartier bracht de Gentse coach met Hauge en Lemajic nog extra offensieve stootkracht. De Buffalo’s gingen nadrukkelijk op zoek naar de verdiende gelijkmaker maar de ultieme kansen op de 2-2 werden door Cuypers en Hauge gemist. Antwerp hapte naar adem maar kraakte niet en behoudt na de Europese uitschuiver het vertrouwen met 15 op 15.