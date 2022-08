Afscheid van de keizer van het jazzorgel

Joey DeFrancesco, dé jazzorganist van de voorbije decennia, is donderdag overleden. Hij was pas 51 jaar. Het nieuws is via sociale media bekendgemaakt door zijn echtgenote Gloria. Een doodsoorzaak gaf ze niet.

Joey DeFrancesco, afkomstig van Springfield (nabij Philadelphia), kreeg de liefde voor jazz met de paplepel mee. Zijn vader was een bekende organist, en de kleine Joey bleek al snel een wonderkind op datzelfde instrument. Op zijn zestiende tekende hij zijn eerste platencontract. Hij heeft uiteindelijk 39 platen onder eigen naam uitgebracht, en speelde er op ontelbare andere mee.

De Amerikaan gaf het jazzorgel, een instrument dat wat in de vergetelheid was geraakt, vanaf de jaren 80 een nieuwe boost. Zijn grote voorbeeld was de legendarische Jimmy Smith, die hij op de plaat Incredible! een prominente gastrol liet spelen. DeFrancesco speelde niet alleen erg virtuoos, maar voegde aan zijn muziek altijd een grote scheut soul en een toefje blues toe.

Het lijstje muzikale grootheden met wie DeFrancesco heeft samengewerkt is erg lang. Zo is hij op Amandla (Miles Davis) te horen en werkte hij de jongste jaren ook samen met Van Morrison (The prophet speaks). Erg geslaagd was zijn samenwerking met gitaarvirtuoos John McLaughlin, met wie hij lang toerde en ook drie platen opnam, waaronder het door John Coltrane geïnspireerde meesterwerkje After the rain. Een fijne recente opname is die met zijn jeugdvriend (en superbassist) Christian McBride, For Jimmy, Wes and Oliver, waarop ze drie van hun jeugdhelden herdenken.

Hoe erg de naam Joey DeFrancesco ook met het orgel verbonden is, de Amerikaan was een multi-instrumentalist, die ook geregeld trompet speelde en zong, en op zijn jongste plaat (More music, van vorig jaar) zelfs op tenorsax excelleerde.