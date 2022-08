Zanger Arcade Fire beschuldigd van aanranding

Win Butler (42), de zanger van de Canadese groep Arcade Fire, wordt door vier vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Eén van hen spreekt ook over aanranding: Butler zou in 2015 zonder toestemming zijn hand in haar broek gestoken hebben.

Allemaal waren ze tussen de 18 en 23 jaar op het moment van de feiten. Volgens een van de vermeende slachtoffers vroeg Butler, die al sinds 2003 getrouwd is met zijn bandlid Régine Chassange, hen om naaktfoto’s en stuurde hij zelf seksueel getinte berichten en foto’s van zijn geslachtsdeel, ook nadat de vrouw vroeg om ermee te stoppen.

Met de twee andere vrouwen had de zanger buitenechtelijke relaties. Naast fysieke ontmoetingen zou Butler hen onder druk gezet hebben om seksuele videogesprekken te voeren. Eén van de vrouwen ondernam een zelfmoordpoging, omdat het geheim te zwaar woog.

In een reactie ontkent Butler dat hij ooit iets deed zonder toestemming. ‘Ik heb mezelf nooit opgedrongen of seksuele gunsten geëist.’ Butlers echtgenote blijft haar man steunen. ‘Hij was de weg kwijt, maar heeft die weer teruggevonden.’ Arcade Fire speelt op 12 september in het Antwerpse Sportpaleis. Voorlopig verandert er niets aan de geplande tournee.