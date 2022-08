VS sturen twee oorlogsschepen door Straat van Taiwan

Twee Amerikaanse kruisers voeren een routineoperatie uit in de zone tussen China en Taiwan. China kijkt nauwlettend toe.

Twee Amerikaanse oorlogsschepen zijn zondag voor het eerst sinds de opgelopen spanningen met China door de Straat van Taiwan gevaren. Dat maakte de Amerikaanse marine bekend.

Het gaat om de kruisers USS Antietam en USS Chancellorsville. Ze voeren op internationale wateren in de zeestraat tussen China en Taiwan.

Volgens de Verenigde Staten gaat het om een routineoperatie door internationale wateren, buiten ‘de territoriale zee van welke kuststaat dan ook’. De passage ‘toont het engagement aan van de Verenigde Staten voor een open en vrije Indo-Pacifische regio’, aldus de marine.

De missie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het nabijgelegen China. De Chinese krijgsmacht is ‘zeer alert en staat op elk moment klaar om elke provocatie te dwarsbomen’, zo zei woordvoerder Shi Yi van het Volksbevrijdingsleger volgens internationale persbureaus.

De voorbije weken liepen de spanningen tussen de VS en China rond Taiwan op. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk, terwijl Peking de archipel beschouwt als een afvallige provincie en de Amerikaanse toenadering hekelt. Na bezoeken van verscheidene Amerikaanse delegaties aan Taiwan de voorbije weken, met onder anderen de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, ging Peking over tot grootschalige militaire manoeuvres in de regio.