Droge week op komst met regelmatig zon

De temperaturen stijgen volgende week geleidelijk, en het duurt tot vrijdag voor er weer regen aankomt.

Het is zondagochtend in vele streken bewolkt, maar later overdag wordt het vaak zonnig met plaatselijke wolken. De maxima variëren van 20 tot 25 graden. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht wordt het lichtbewolkt met stilaan meer hogere wolkenvelden. De minima schommelen tussen 9 en 14 graden.

Begin volgende week wordt het aanhoudend droog met regelmatig zon. Geleidelijk aan wordt het ook weer enkele graden warmer, met woensdag lokale maxima tot 27 graden.

Vrijdag wordt de atmosfeer onstabieler vanaf het zuiden en vergroot de kans op buien, mogelijk met onweer. Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen dan nog tussen 20 en 25 graden.