Zeker 23 doden bij gevechten in Libische hoofdstad Tripoli

Bij gevechten tussen milities vrijdagnacht in de Libische hoofdstad Tripoli zijn minstens 23 doden en 140 gewonden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Aan de basis van het geweld ligt de politieke chaos in het land, met twee regeringen die rivaliseren om de macht.

De onlusten tussen de concurrerende milities teisterden verschillende wijken van Tripoli. Geweersalvo’s en bombardementen konden de hele nacht gehoord worden, maar ook zaterdag overdag.

Zaterdagnacht heerste er stilte in de stad, al leek die ieder moment te kunnen sneuvelen. Het hoofd van de regering van Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, verscheen in een video, omgeven door zijn wachten, terwijl hij de strijders groette die zich aan zijn zijde hadden geschaard.

Het is van juni 2020 geleden dat er nog zo’n hevige gevechten waren. Toen probeerde maarschalk Khalifa Haftar, de sterke man uit het oosten, tevergeefs om de hoofdstad met militaire macht te veroveren. Het was het dieptepunt van de burgeroorlog die losbrak na de val van het regime van dictator Moammar al-Khadafi in 2011.

Er werden zes ziekenhuizen getroffen door het geweld, zegt het ministerie van Gezondheid. Het ministerie verstrekte de nieuwe balans van 23 doden en 140 gewonden.