Navo en VS gaan aanwezigheid aan Noordpool verhogen: ‘Kortste weg voor Russische raketten naar Noord-Amerika’

Wegens de toegenomen militaire activiteit van Rusland in het noordpoolgebied willen de Navo en de Verenigde Staten hun aanwezigheid in de regio opkrikken. Dat lieten ze de voorbije dagen blijken.

‘De Navo moet haar aanwezigheid in het noordpoolgebied verhogen’, zei de secretaris-generaal van het westerse militaire bondgenootschap, Jens Stoltenberg, aan de Duitse krant Welt am Sonntag. Moskou is volgens hem bezig met het heropenen van bases uit het sovjettijdperk en er nieuwe hoogtechnologische wapens, zoals hypersonische raketten, te stationeren. Ook China kijkt almaar meer naar het verre noorden, aldus Stoltenberg.

De Navo-secretaris-generaal had vrijdag bij een bezoek aan het noorden van Canada ook al gewaarschuwd dat ‘de kortste weg naar Noord-Amerika voor Russische raketten en gevechtsvliegtuigen over de Noordpool gaat’. Door de klimaatverandering wordt de Noordpool volgens Stoltenberg ook toegankelijker voor legers.

Vrijdag had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken al aangekondigd dat de VS voor het eerst een speciale gezant voor het noordpoolgebied zouden aanstellen om er ‘de Amerikaanse belangen en samenwerking met bondgenoten en partners’ te bevorderen. Het plan moet wel nog de goedkeuring krijgen van de Senaat.

Het noordpoolgebied omvat grondgebied van verscheidene landen. Naast de VS en Rusland gaat het om Canada, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.