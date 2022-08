Vrachtwagen rijdt in op buurtfeest bij Rotterdam: meerdere doden

Bij een ongeluk in Nieuw-Beijerland, bij Rotterdam, zijn meerdere doden en gewonden gevallen, zo meldt Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Het exact aantal slachtoffers is nog niet bekend. Een vrachtwagen is er ingereden op een buurtfeest.

Een vrachtwagen van het Spaanse vervoersbedrijf El Mosca reed volgens de politie aan de Zuidzijdsedijk om nog onbekende reden van de dijk af en kwam op een plein terecht waar een jaarlijks buurtfeestje aan de gang was. ‘We waren gezellig aan het barbecuen toen we dat gevaarte op ons af zagen komen. De paniek was enorm. Mensen sprongen weg voor hun leven, sommigen werden gegrepen door de vrachtwagen. De verslagenheid is enorm’, zegt een getuige.

Aanvankelijk was er enkel sprake van gewonden, maar nu zegt de politie dat er ook meerdere doden zijn. Hoeveel is nog niet bekend. ‘Zeker meer dan twee’, zo bevestigde de politie zopas. De vrachtwagen zal zo snel mogelijk getakeld worden, mogelijk liggen er nog slachtoffers onder.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en er zijn ook drie traumahelikopters geland.

Waarom de bestuurder van de vrachtwagen van de dijk reed, is nog niet duidelijk. Maar de politie gaat alleszins uit van een ongeval. Aan de bandensporen is te zien dat de chauffeur voor de bocht naar beneden reed, recht op het buurtfeest af. De bestuurder zal zo snel mogelijk worden verhoord, maar zou in shock verkeren.