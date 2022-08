Premier De Croo roept Overlegcomité bijeen over stijgende energieprijzen

Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaat een Overlegcomité bijeenroepen over de stijgende energieprijzen. Hij gaat daarmee in op een vraag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. ‘Het is alle hens aan dek. De winter komt eraan, we moeten de facturen betaalbaar maken.’

De gasprijs staat momenteel op een recordhoogte. En elke dag worden die records opnieuw gebroken. Met de winter voor de deur dreigen steeds meer mensen hun energiefactuur niet meer te kunnen betalen. De energiecrisis is een ramp in wording voor veel gezinnen en bedrijven. ‘De komende vijf à tien winters zullen moeilijk zijn’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) eerder deze week nog tijdens een bezoek aan de haven van Zeebrugge. Maar concrete maatregelen bleven uit.

Het was Vooruit-voorzitter Conner Rousseau die bij de premier had aangedrongen om een Overlegcomité over de stijgende energieprijzen bij elkaar te roepen. Aan VTM Nieuws zei Rousseau dat ze ‘alle opties open willen houden’. ‘Wij hebben als partij maar één doel, en dat is de energiefactuur van de mensen omlaag krijgen’, aldus de Vooruit-voorzitter.

Alexander De Croo gaat nu ook in op zijn vraag om het Overlegcomité samen te brengen, is ook bevestigd aan onze redactie. De premier zal op korte termijn een Overlegcomité bij elkaar brengen. ‘Al was het maar om te kijken wat de verschillende initiatieven van de regeringen zijn’, is te horen.

Kernuitstap on hold?

Eerder vandaag vroeg het personeel van de Belgische kerncentrales in een open brief om ook Doel 3 en Tihange 2, de zogeheten ‘scheurtjesreactoren’, langer open te houden. Volgens de planning zouden ze respectievelijk eind september en begin februari definitief worden ontmanteld. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert sluit zich daar bij aan en vraagt aan de regering om uitbater Engie te vragen ‘geen handelingen te stellen die de ontmanteling van deze reactoren onomkeerbaar maken.’ Lachaert verwees naar de ‘ongeziene crisis die energie onbetaalbaar maakt voor velen’.

