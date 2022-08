Open VLD: ‘Regering moet Engie vragen ontmanteling reactoren niet onomkeerbaar te maken’

Open VLD wil dat de regering aan Engie, de uitbater van de Belgische kerncentrales, vraagt geen handelingen te stellen die de ontmanteling van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 onomkeerbaar maken. Dat zegt partijvoorzitter Egbert Lachaert in een reactie op de open brief van de werknemers van de kerncentrales. Hij verwijst naar de ‘ongeziene crisis die energie onbetaalbaar maakt voor velen’.

‘We kennen momenteel een ongeziene oorlogssituatie en energiecrisis waarbij vroeger genomen beslissingen moeten kunnen worden geëvalueerd’, aldus de partijvoorzitter zaterdagavond in een reactie. ‘Qua betaalbare energieproductie moeten we alle deuren openhouden die nuttig zijn.’

Lachaert herinnert eraan dat de regering-Michel vijf jaar geleden had beslist om de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 in 2022 definitief te sluiten. ‘Politiek stelde niemand die beslissing nadien nog ter discussie, onder meer door de discussie over de stabiliteit van de reactorvaten’, zegt de voorzitter van Open VLD. ‘Engie stopte dan ook jaren geleden alle investeringen in de veiligheid van die reactoren en startte ook geen vergunningsprocedure voor de verdere exploitatie. Er werd geen nucleaire brandstof meer gekocht. De rol van deze reactoren is dus de komende tijd beperkt.’

De Vlaamse liberalen willen dan ook dat de regering aan Engie vraagt om geen handelingen te stellen die de ontmanteling van de reactoren onomkeerbaar maken. Volgens hen moeten de regeringen de kans krijgen om samen met de nucleaire waakhond (FANC) en de exploitant na te gaan of deze reactoren nog een rol kunnen spelen in de toekomst. ‘De evolutie van de elektriciteitsprijs in Europa moet meegenomen worden in die beoordeling.’

Engie had eerder al herhaald dat een levensduurverlenging van Doel 3 en Tihange 2 niet mogelijk is.