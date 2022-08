Drie Nederlandse militairen gewond bij schietpartij in VS

Bij een schietpartij voor een hotel in de stad Indianapolis in de Verenigde Staten zijn drie Nederlandse militairen gewond geraakt. Een van hen verkeert in kritieke toestand volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De schietpartij gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, in de vrije tijd van de militairen. In het hotel waar de schietpartij plaatsvond, verblijven meerdere Nederlandse militairen. Ze waren op training in een militair oefencomplex bij Indianapolis, waar Nederlandse commando’s vaker komen voor opleiding.

De plaatselijke politie onderzoekt de zaak. Er zijn geen aanhoudingen verricht en er is ook nog niets bekend over de aanleiding voor de schietpartij. Volgens lokale media gebeurde de schietpartij bij hotel Hampton Inn en heeft de politie een mogelijke verdachte in het vizier.

De lokale zender WISHTV zegt op gezag van de politie dat de drie militairen voor de schietpartij mogelijk eerder betrokken zijn geweest bij een vechtpartij elders in de stad.