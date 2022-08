Twintiger in levensgevaar na crash met quad

In Hoboken is een 23-jarige jongeman vrijdagmiddag zwaargewond geraakt na een ongeval met een quad. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Vrijdagnamiddag reed een 23-jarige man met een quad door de Hof ter Groenestraat in Hoboken, waar de bestuurder de controle over het stuur verloor nadat hij over een verkeersdrempel gereden was. “De quad kantelde en de bestuurder kwam hard op de grond neer. Hij liep verschillende ernstige verwondingen op, vermoedelijk door het gebrek aan een valhelm en aangepaste kledij”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. Na verzorging ter plaatse werd de man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de quad droeg geen helm of aangepaste kledij, wat allicht bijdroeg tot de ernst van zijn verwondingen. De quad was ook niet voorzien van een kenteken. Omdat de politie vermoedt dat het voertuig niet ingeschreven of verzekerd is, werd de quad in beslag genomen.