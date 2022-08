Minister Dermagne: Flexi-jobs zijn geen oplossing voor het lerarentekort

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil met flexi-jobs het lerarentekort aanpakken. Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vindt dit geen adequate oplossing. ‘Leerkracht zijn is geen bijklussen, maar een serieus engagement.’

Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts lanceerde in een interview met Het Laatste Nieuws een voorstel om flexi-jobs toe te laten in het onderwijs. Op die manier zouden gepensioneerden, maar ook werkkrachten die elders al actief zijn, makkelijker kunnen bijklussen op school. ‘Als het gaat over mensen die elders al vier vijfden aan de slag zijn, kan het zelfs zonder rsz of belasting te heffen op die paar uur dat ze in het onderwijs staan’, zegt Weyts.

‘Ze zouden les kunnen geven, een technisch vak bijvoorbeeld, of leerlingen met lesachterstand bijspijkeren, maar ook bussen van het bijzonder onderwijs begeleiden of helpen met kinderverzorging in het kleuteronderwijs.’ Weyts legde zijn vraag alvast voor aan bevoegd minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, maar die blijkt weinig enthousiast.

Terug naar kerntaken



‘Het houdt geen steek dat men een structureel probleem van lerarentekort wil oplossen met een systeem dat opgezet werd om flexibel extra personeel bij piekmomenten in te zetten. Leerkracht zijn is geen bijklussen, maar een serieus engagement.’ Weyts erkent dat zijn voorstel ‘geen wonderoplossing is, maar wel een extra instrument voor onze scholen om flexibel mensen te kunnen werven.’ Het kabinet van Dermagne verwijst nog eens naar de bestaande maatregelen om knelpuntberoepen zoals dat van leerkracht, ingevuld te krijgen. Een gepensioneerde die in de zorg of het onderwijs aan de slag gaat, kan het loon volledig cumuleren met het pensioen en moet minder sociale bijdragen betalen.

Bij de socialistische vakbond gelooft men evenmin dat flexi-jobs het antwoord zijn op dit vraagstuk. ‘We zien nu al dat veel zij-instromers weer uitstromen, omdat de job niet is wat ze ervan verwachten”, zegt algemeen secretaris van ACOD Onderwijs Nancy Libert. “We moeten terugkeren naar de kerntaken van voorbereiden, lesgeven en evalueren en afstappen van de ‘randanimatie’ die tijd vergt en de balans werk-privé onder druk zet.”