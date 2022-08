Turkse popster in de cel voor grap over religieuze scholen

De Turkse zangeres Gülsen (46) werd afgelopen donderdag opgepakt in Istanbul, naar aanleiding van een grap over Islamitische scholen.

De Turkse zangeres Gülsen (46) werd afgelopen donderdag bij haar thuis opgepakt en meegenomen voor verhoor. Later die dag werd ze formeel gearresteerd en overgebracht naar een gevangenis,in afwachting van haar proces.

De aanklacht kwam er nadat Gülsen tijdens een concert in april de spot dreef met Imam Hatip-scholen. Zo weet ze de ‘perverse houding’ van een van haar muzikanten, aan zijn opleiding in een van die scholen. De kwestie ligt gevoelig, omdat president Recept Tayyip Erdogan bijzonder veel investeerde in dat onderwijstype.

Polarisatie

Sinds vorige week circuleren beelden van de grap overal op sociale media. Gülsen kwam met volgende verklaring: ‘Een grap die ik maakte met collega’s met wie ik al jaren samenwerk, werd misbruikt door bepaalde mensen die als doel hebben ons land te polariseren.’ Desondanks verontschuldigde de singer-songwriter zich wel aan de mensen die zich beledigd voelen. Al benadrukte ze nog eens dat ze de vrijheid van meningsuiting altijd zal blijven verdedigen.

Online en daarbuiten veroorzaakt de kwestie veel commotie. Critici geloven namelijk dat Erdogan de grap misbruikt om de sterk islamitische kern van zijn aanhang aan te spreken, met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. De populariteit van Erdogan zijn conservatie partij AKP gaat er al een tijd op achteruit. Conservatieve voorstanders uiten zich op sociale media ‘tevreden dat er een voorbeeld is gesteld.’ Ook de regeringsgezinde krant Yeni Safak, kopte dat ‘De clown een brug te ver is gegaan.’