In het Paksitaanse Kalam is het New Honeymoon Hotel op enkele seconden tijd volledig verwoest toen de rivier Swat er uit haar oevers trad. Er vielen volgens de Pakistaanse media geen gewonden. Het land wordt al maandenlang geteisterd door zware regenval en overstromingen. Al meer dan 33 miljoen mensen zijn getroffen door overstromingen.