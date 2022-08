In de WNBA zijn de play-offs in volle gang en Emma ‘Money’ Meesseman maakt bij Chicago Sky haar bijnaam helemaal waar. Maar later dit jaar volgt nog het WK. ‘Het WK maakt het lastig nu al tot op het bot te gaan.’

‘Why not us?’ ‘Waarom wij niet?’, zo liet Sabrina Ionescu van de New York Liberty zich na de onverhoopte overwinning in de eerste wedstrijd van de Play-Offs ontvallen. Het kwam haar duur te staan. In ...