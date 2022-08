De man die gisteren in Brussel inreed op twee terrassen wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging doodslag. Dat meldt het Brusselse parket. Het parket geeft voorlopig geen commentaar over de identiteit van de man of zijn motieven.

De 28-jarige man reed vrijdagmiddag met een witte bestelwagen met hoge snelheid rakelings langs de goedgevulde terrassen van snackbar ­City Pizza en taverne Le Corbeau, in een zijstraat van de populaire winkelstraat Nieuwstraat. Op ­camerabeelden is te zien hoe de aanwezigen in paniek wegduiken en hoe de stoelen en tafels alle kanten uitgeslingerd worden door de impact van de zwalpende bestel­wagen.

De bestuurder remde niet af en stoof meteen na de aanrijding weg. De tol had veel zwaarder kunnen zijn, maar uiteindelijk raakten zes mensen lichtgewond. Even later werd de witte bestelwagen gevonden op zowat een kilometer van de plaats van de aan­rijding. In de late ­namiddag kon vervolgens ook de verdachte gearresteerd worden, in de Antwerpse wijk Luchtbal.

Vrijdag zei Willemien Baert van het Brusselse parket dat nog grote onduidelijkheid bestaat over de eventuele motieven van de ­bestuurder. Bij het onderzoek ‘liggen alle pistes open’. Maar met de mogelijkheid van een terreurdaad werd toen al minder rekening gehouden.

De 28-jarige M. G. – zoals de ­verdachte geïdentificeerd werd – is een bekende van het gerecht, maar niet vanwege extremisme. Volgens Het Nieuwsblad was de man sinds kort in dienst als chauffeur bij een Brussels bedrijf. De speurders zouden ervan uitgaan dat hij zijn ­levensbedreigende manoeuvre maakte nadat hij zich vastgereden had in de smalle Brusselse straten.