In de Amerikaanse staat Alabama is eind mei een zwarte priester opgepakt toen hij de planten van de buren water gaf. Dat blijkt uit bovenstaande bodycambeelden verspreid door zijn advocaat. Volgens de advocaat is het een duidelijk voorbeeld van ‘etnisch profileren’. De politie arresteerde priester Jennings wegens ‘obstructie van het onderzoek’.

De agenten waren ter plaatse gekomen na een telefonische oproep van een buurtbewoner die vond dat er een ‘verdacht figuur en een verdacht voertuig’ aan het huis stond. De vrouw die de oproep deed, besefte niet veel later dat het om Jennings ging, en legde aan de agenten ook uit dat het ‘normaal is’ dat hij daar was om de planten water te geven (zie video bovenaan).

Enkele weken later werden de klachten tegen Jennings ingetrokken. Maar de advocaat van Jennings gaat het hierbij niet laten.

‘Kidnapping’

‘Dit was niet alleen een onterechte arrestatie, dit was kidnapping. Het was irrationeel, onverantwoord en illegaal,’ aldus Harry Daniels aan NBC News. Daniels overweegt verdere juridische stappen tegen de agenten.

De politie van Alabama mag iedereen tegenhouden die zich op openbaar gebied bevindt, als ze vermoeden dat die een misdaad pleegt of zal plegen. Daniels benadrukt dat zijn cliënt zich niet in op openbaar terrein begaf maar op privéterrein.