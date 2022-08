Club Brugge heeft weer een echte 9

De Champions League kan niet snel genoeg beginnen voor Ferran Jutgla. De 23-jarige Catalaan is in bloedvorm en schoot Club Brugge vrijdag voorlopig naar de leiding in Charleroi: 1-3.

Snelheid, kracht en techniek. Aangevuld met een ongebreideld zelfvertrouwen in zijn eigen kunnen. Met de 23-jarige Ferran Jutgla heeft Club Brugge opnieuw een echte nummer negen in de rangen.

Club kwam in het Stade du Pays de Charleroi op achterstand nadat het de thuisploeg te veel ruimte had geschonken. Ryota Morioka kon vrij oprukken en de 1-0 voorbij Simon Mignolet schieten – in zes wedstrijden hield de Rode Duivel alleen op het veld van Oud-Heverlee Leuven de nul. Maar nog voor de eerste helft om was, had de landskampioen orde op zaken gesteld. Kamal Sowah en Hans Van­aken deden het voorbereidende werk, Ferran Jutgla werkte twee keer af als een echte spits. Eerst kwam hij goed voor goal op pass van Vanaken, daarna zette hij met een flegmatieke kap de Cypriotische verdediger Stelios Andreou in de wind. Jutgla zorgde ervoor dat Club Brugge een tricky verplaatsing zonder grote zorgen afsloot.

Aanvallers en Club Brugge waren de voorbije jaren geen gelukkig huwelijk. De miljoenen die blauw-zwart verdiende met de verkoop van de Braziliaan Wesley Moraes aan Aston Villa, zo’n 25 miljoen euro, werden slecht besteed. Van het viertal Kaveh Rezaei (5 miljoen euro, 2018), David Okereke (8 miljoen euro, 2019), Michael Krmencik (7 miljoen euro, 2019) en Bas Dost (4 miljoen euro, 2020) schonk alleen die laatste genoegdoening. Bas Dost scoorde aan de lopende band tot Club in het voorjaar van 2021 geveld werd door een coronagolf. Later raakte hij nooit meer echt in de ploeg. Daniel Pérez, Youssouph Badji, een teruggehaalde Wesley Moraes – Club bleef zoeken op de nummer 9-positie. De Armeniër Sargis Adamyan werd vorig seizoen gehuurd van Hoffenheim op voorspraak van trainer Alfred Schreuder.

Dit seizoen lijkt Club van zijn zorgen verlost. Ferran Jutgla werd overgenomen van het B-team van Barcelona, waar hij negentien keer de weg naar de netten had gevonden. Ook voor de A-ploeg kwam hij enkele keren tot scoren.

Barcelona houdt op dit moment algemene uitverkoop en niet elke speler die er onder contract lag, kan adelbrieven voorleggen. Maar Jutgla demonstreerde zijn motivatie en kwaliteiten door geregeld raak te treffen in de voorbereiding van Club. In het seizoensbegin ging hij gewoon door met scoren. Hij zit intussen aan vijf goals en twee assists, en onttroont Genk-middenvelder Bryan Heynen voorlopig als ‘Gouden Stier’, de topschutter van de competitie.

Ook in de derde Brugse goal had Jutgla gisteren een aandeel. Denis Odoi – vaste keuze op de nummer 6-positie – bereikte de Spanjaard met een lange bal, Jutgla hield opnieuw twee verdedigers aan de praat, leek zich vast te lopen, maar leverde uiteindelijk in bij Andreas Skov Olsen, die teruglegde tot bij zijn landgenoot Casper Nielsen. De nieuwkomer van Union pakte uit met een van zijn karakteristieke afstandschoten om Club op 1-3 te brengen. In de eerste helft had hij Charleroi-doelman Hervé Koffi ook al tot een parade gedwongen.

Gouden combinatie

Met de passing van – voorlopig nog – Hans Vanaken, het loopwerk van de herontdekte Kamal Sowah en de kwaliteit in de afwerking van Ferran Jutgla staat er een gouden combinatie op het veld. De Denen Skov en Nielsen zijn complementair. De ene met zijn dribbels en overzicht, de andere met zijn ijver op het middenveld en kwaliteiten als sluipschutter rond de zestien.

In afwachting van de wedstrijden van Genk (zaterdagnamiddag op Seraing) en Antwerp (zondag in Gent, Antwerp heeft ook een wedstrijd minder gespeeld), nam Club vrijdagavond voorlopig de leiding van de Jupiler League over. Het is een opsteker na een moeilijk seizoensbegin dat de kampioen weer even bovenaan staat.

Vandaag wordt de kalender van de Champions League bekend. Het lijkt erop dat na enkele moeilijke weken trainer Carl Hoefkens zijn troepen op scherp krijgt voor het begin van de Europese campagne. Een grote vraag is of dat met of zonder Hans Vanaken zal zijn en wie Club nog binnenhaalt voor de deadline van de inschrijving van de Champions League, begin september.