Frankrijk is gedegouteerd door Brits rioolwater in Kanaal

De voorzitter van de Noord-Franse regio Hauts-de-France heeft de regering in Parijs vrijdag gewaarschuwd voor de lozing van onbehandeld Brits afvalwater in het Kanaal en de Noordzee. Xavier Bertrand spreekt over een ‘ecologische ramp’ die volgens hem verergert sinds de Brexit.

Het Britse kuststadje Whitstable is een pittoreske badplaats en een populair toevluchtsoord voor gegoede Londenaars. Zwemmen wordt er de voorbije week echter afgeraden, nadat hevige regenval de riolen heeft doen overlopen. Het overvloedige rioolwater werd door de watermaatschappijen afgeleid en ongezuiverd in zee geloosd. Lokaal gingen daarover al kwade stemmen op. De watermaatschappij haastte zich om toe te geven dat er ‘een dringende nood’ is en beloofde te investeren in een beter waterbeleid. Het probleem deed zich namelijk voor op bijna 50 stranden, vooral aan de Engelse zuidkust.

Het nieuws heeft ondertussen ook de overkant van het Kanaal bereikt. Daar kunnen ze niet lachen met de lozingen. Drie Franse Europarlementsleden hebben in een brief aan de Europese Commissie gevraagd om actie te ondernemen tegen het Verenigd Koninkrijk. Volgens hen zouden de Britten hun verplichtingen op het vlak van milieunormen niet tegemoetkomen en daardoor de Franse stranden en het zeeleven in gevaar brengen. Sinds de Brexit is het alleen maar erger geworden, klagen zij.

Britten ontkennen probleem

Xavier Bertrand, de voorzitter van de Noord-Franse regio Hauts-de-France, heeft ondertussen de Franse staatssecretaris voor de zee, Hervé Berville, aangeschreven. ‘De beelden, verspreid door internationale media, laten zien dat onbehandeld rioolwater in overvloed in het Kanaal en de Noordzee stroomt vanaf de stranden van het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben grote bezorgdheid veroorzaakt vanwege de vervuiling die voortkomt uit deze lozingen’, schreef hij. Europees Milieucommissaris Virginijus Sinkevicius tweette vrijdag dat de Commissie erop rekent dat het Verenigd Koninkrijk zijn verplichtingen nakomt.

We are currently analysing reports on UK sewage waters spilling into the sea.



We count on UK to honour all its legal obligations including those of the TCA to prevent any health & environmental damage.



Protecting our seas is our common endeavour. https://t.co/NhCqLbt0eh — Virginijus Sinkevicius (@VSinkevicius) August 26, 2022

Tegenover de BBC ontkent een woordvoerder van de Britse regering de Europese aantijgingen. ‘Onze milieuwetten zijn zelfs strenger dan toen we nog bij de EU hoorden’, klonk het. Maar volgens een onderzoek van de LibDems wordt er totaal niet op toegezien dat de watermaatschappijen zich aan de afspraken rond rioolwater houden.

In het Engelse rioolsysteem, dat nog uit het Victoriaanse tijdperk dateert, loopt regenwater samen met toiletwater door dezelfde pijpleidingen. Om overstromingen te voorkomen, is het gebruikelijk dat ongezuiverd rioolwater in zeldzame gevallen geloosd wordt in rivieren en de zee. Door de aanhoudende droogte wordt water minder snel opgenomen in de grond, wat het risico op lozingen bij plots stormweer vergroot. ‘Het Kanaal en de Noordzee zijn geen dumpplaatsen’, benadrukte Stéphanie Yon-Courtin, een van de Franse Europarlementsleden.

Vriend of vijand?

Sinds de Brexit lopen de spanningen tussen oude rivalen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk opnieuw op. Eerder lagen de bewindsvoerders van beide landen met elkaar overhoop over de aanpak van bootvluchtelingen, visserij-afspraken en de Noord-Ierse grens.

Gevraagd naar de Frans-Britse relaties zei Liz Truss, huidig minister van Buitenlandse Zaken en in pole-position om premier te worden, dat ‘het nog niet duidelijk’ is of de Franse president Emmanuel Macron ‘een vriend of een vijand’ is. Macron wilde er niet te veel woorden aan vuil maken, maar gaf wel mee dat ‘we met een ernstig probleem zitten’ als Frankrijk en het VK ‘niet kunnen zeggen of ze vrienden of vijanden zijn.’ Voor hem lijdt het geen twijfel: het VK is een bondgenoot van Frankrijk.