Tien jaar drugsgeweld, en de goeden zijn niet aan de winnende hand

Schietpartijen, explosies, brandstichtingen: Antwerpen kende opnieuw een zomer vol drugsgeweld. Jaar na jaar ontsnappen de narcoterroristen aan politie en gerecht. Zij moeten strijden met ongelijke wapens. De wereld van politie en gerecht is er een van procedures, regels, arrondissementen en chronisch geldgebrek. De wereld van de scrupuleuze drugscriminelen kent geen landsgrenzen, de verhoudingen wisselen er snel en er gaan miljarden euro’s cokegeld in om, in briefjes van vijftig en cryptomunten. Yve Driesen, de baas van de Antwerpse federale gerechtelijke politie, zei het begin deze week niet met zoveel woorden, maar tussen de lijnen was andermaal duidelijk dat zijn manschappen achter de feiten aan lopen. ‘Zolang er geld mee te verdienen valt, zal de cocaïnetrafiek blijven bestaan’, aldus Driesen. ‘Voor ons is de uitdaging vooral om het fenomeen beheersbaar te houden.’ Maar beheersbaar kun je de situatie deze zomer niet meer noemen, met het ene geweldincident na het andere. Al tien jaar neemt het drugsgeweld toe, samen met de cocaïne-invoer. Wanneer is het geweld begonnen? In 2012 schakelden Nederlandse cocaïne-invoerders een Borgerhoutse familie in – hun bijnaam: de ‘Turtles’ – om een partij cocaïne uit een container op de Antwerpse kaaien te halen. Al snel werden de Turtles ervan verdacht het witte poeder te hebben doorverkocht. De Nederlanders wilden hun geld terug en lieten de jongste broer van de Turtles kidnappen. Gekleed in politie-uniformen ontvoerden ze hem, waarna de familie een foto kreeg van de jongen en een grote vleesmolen. De boodschap? Betaal, of hij gaat door de molen. De Turtles losten hun schuld in. Die ontvoering en bedreiging waren de start van de lange reeks geweldfeiten, die uitmondde in de tientallen incidenten deze zomer.

Waarom werd het geweld niet meteen de kop ingedrukt? Door strengere controles in de Nederlandse havens verlegden de invoerders hun actieterrein rond 2013 meer en meer naar de haven van Antwerpen. Sindsdien groeide die uit tot onbetwiste draaischijf voor de internationale cokehandel. Hoe meer er binnenkwam, hoe meer uithalers, doorvoerders, corrupte havenwerknemers en douaniers er nodig waren om de blokken verder te verspreiden. En hoe meer er dus ook kon mislopen na een onderschepte of gestolen lading, met gewelddadige afrekeningen als resultaat. Maar in die jaren eisten de opvolging van vertrekkende IS-strijders en de verijdeling van aanslagen veel manschappen en tijd op bij de Antwerpse politie en gerecht, en daar leed de opvolging van andere zware criminaliteit onder. Daarenboven was de federale politie net gereorganiseerd: centrale diensten in Brussel, die het helikopterzicht moeten behouden over fenomenen zoals drugscriminaliteit, werden drastisch afgebouwd. In theorie werden de recherches in de provincie wel versterkt, maar door onderfinanciering raakten de kaders op veel plaatsen nooit helemaal ingevuld. Dat was en is bij uitstek het geval in Antwerpen. Ongeveer gelijktijdig, maar dan op 8.000 kilometer van de Schelde, nam de productie van cocaïne sterk toe. In 2015 besloot de Colombiaanse overheid om cocavelden niet langer vanuit de lucht te besproeien met de zeer schadelijke verdelger glyfosaat. En de terreurgroep Farc, die een groot deel van de cocaïneproductie controleerde, werd ontmanteld. Kleinere lokale telers konden daardoor hun productie opvoeren. Het overzeese aanbod steeg en moest zijn weg vinden naar de gebruikers. ‘Zolang er vraag naar cocaïne is, zullen criminelen het blijven invoeren, met alle gevolgen van dien’, zegt Philippe Van Linthout, covoorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters. ‘Dat moet iedere gebruiker goed beseffen.’ Door die veranderingen was de gemiddelde drugsvangst in Antwerpen in 2016 al acht keer zo groot als in 2011. Maar het bleef peanuts in vergelijking met wat vanaf dan de haven binnenkwam. Toen was de ‘war on drugs’ toch al bezig? Ruim een half jaar na het vleesmolenincident van 2012 werd N-VA-voorzitter Bart De Wever verkozen tot burgemeester van Antwerpen. Van de strijd tegen drugs had hij een van de speerpunten van zijn campagne gemaakt. Snel na zijn aantreden werden de ‘drugsondersteuningsteams’ van de Antwerpse lokale politie versterkt. Zij patrouilleren in de straten op zoek naar verdachte handelingen, waardoor er veel meer arrestaties en inbeslagnames waren. Maar dat gaat in de eerste plaats om vrij eenvoudige, heldere feiten, zoals een drugstransactie of een kleine ophaling. Zodra er een trap hoger wordt gekeken, naar de tussendealers, de brokers of de uithalers, wordt alles veel troebeler.

Twee ontplofte granaten in de Marsstraat in Berchem (2019) bfm