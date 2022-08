Harry Styles treedt volgend jaar op in Werchter

Fans van Harry Styles hoeven niet lang te wachten voor ze hun idool nog eens aan het werk zien. Volgend jaar staat de Britse superster opnieuw in ons land met zijn ‘Love on tour’. Afgelopen juli deed hij het Sportpaleis aan, in juni 2023 staat hij in het Festivalpark in Werchter.

Harry Styles scoort met zijn huidige tournee, waarmee hij zijn jongste album Harry’s house in de verf wil zetten. Wegens de grote vraag naar extra optredens kondigt de voormalige frontman van boyband One Direction 19 extra shows in Europa aan, waaronder eentje in het Festivalpark in Werchter op zaterdag 24 juni, enkele dagen voor Rock Werchter van start gaat. De Britse indierockband Wet Leg komt mee als speciale gast.

De Britse popzanger stond dit jaar op 7 juli al in het Sportpaleis. ‘De muziek kon bijwijlen wat meer stadionallures gebruiken, maar tegen Styles’ charisma was geen kruid gewassen’, schreef onze recensent toen.