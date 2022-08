Iedereen die weleens een kat of een pony heeft verhuisd, weet het: van biotoop veranderen is ellendig, toch als je er niet zelf voor kiest. Meestal went het na een tijdje wel. En ook: lekker eten helpt, altijd. Een betere leidraad heb ik voor mezelf niet gevonden in mijn eerste lastige kantoorweek na een lange vakantie op de fiets. Veel succes met de septemberstart iedereen! Of nog beter: veel geduld. En veel gebak!

MAANDAG

Pitabroodjes maison

Structuur is een vriend die je niet mag verwaarlozen, zeker nu niet. Zoals het handig is om elke week een pasta-, een rijst- en een aardappeldag te hebben, zo lijkt het me een goed idee om ook een platbroodjesdag te eren. Lees: we halen pitabroodjes of wraps uit de winkel en zorgen voor een paar toppings – die creatief zijn als het kan en snel als het moet, en die zich vooral lenig plooien naar ieders eetvoorkeuren. Een gouden vooruitzicht! Heb je nog een andere smakelijke gewoonte die jouw week vlotter doet draaien, en deel je die graag met de andere lezers van dit Weekmenu? Mail ze dan gerust naar dorien.knockaert@standaard.be; ik kijk ernaar uit.

DINSDAG

Sterk geroerd

Elke week risotto eten zou me van het goede teveel zijn. Jammer, want ik zou wel elke week risotto willen maken: is er een meer ontspannen bereiding dan zo’n dampende pan rijst waarin je naar hartenlust mag roeren en waaraan je werkelijk alles kunt toevoegen wat in je opkomt? Oké, nu stel ik het voor alsof er geen kunst aan is en dat is er zeer zeker wel: de kunst is om het trefzeker eenvoudig te houden, leerde ik uit Tutto risotto, het standaardwerk van Florine Boucher. Dit is haar risotto met mosselen.

WOENSDAG

Tiktokpasta

Van alle recepten die aansloegen op Tiktok, had de pasta met geroosterde feta en kerstomaatjes misschien wel de grootste impact: de rekken in de koeltoog waar normaal gezien de feta ligt, waren plots kaalgeplukt. Zelf maak ik sindsdien geregeld een aangepaste versie met kikkererwten in plaats van pasta, en met ciabatta erbij. Karolien Olaerts liet het idee in een andere richting evolueren. Ze behield de pasta, maar voegde groenten toe voor meer kleur en textuur: ook verleidelijk.

DONDERDAG

De charme van laagjes

Op de eerste redactiecheffen­­­vergadering van het werkjaar heerste over één punt onmiddellijk eensgezindheid: de lunchsalade van de chef cultuur zag er zoveel beter uit dan de meeneemsalades die we elkaar doorgaans uit kartonnen bakjes zien eten, en dat kwam doordat ze in kleurrijke lagen in een glazen pot was geschikt. Een radicaal andere ervaring, alleen al door de bewonderende blikken van je collega’s - en ook makkelijk zelf te bereiden met je favoriete groenten of restjes uit de koelkast. Het recept hieronder is maar een suggestie, varieer en combineer onbevreesd.

VRIJDAG

De cocktail aller cocktails

Voor de eerste vrijdag van september houd ik mijn favoriete cocktail achter de hand, en dat is een goeie ouwe daiquiri, een basiscocktail waaraan helemaal niets basic is: het is een flits van een drankje, onmiskenbaar krachtig maar ook transparant genoeg om een smakelijke rum te laten spreken. Shaken, not stirred betekent dat je wat extra afwas maakt, maar het resultaat is het toch wel echt waard.

ZATERDAG

Stilleven met geeuw

Mensen die deze week terug naar het werk of naar school gaan, verdienen een verwenontbijt: een goede aanleiding om het mooiste seizoensfruit van de hele winkel te kopen – het aanbod piekt nu echt – en er een kom mee te vullen die alle zintuigen streelt.

ZONDAG

Eind goed, al goed

Nu de nieuwe appeloogst er is, loont het de moeite om uit te kijken voor zuurdere variëteiten die niet het hele jaar door te koop zijn, zoals reinette. Koop meteen een heel grote zak en bak er de opwindendste appeltaart van het jaar mee. Maar ook voor melige kneusjes van appels die al vier weken in de fruitschaal liggen te verrimpelen, is appeltaart het happy end dat alle leed doet vergeten. Een zekerheid.

Blijft er altijd één pitabroodje in het pak zitten, en lijkt dat dan gedoemd om in de vuilnisbak te eindigen? Niet nodig, je kunt het invriezen, of nog leuker: snijd het in stukken en bak er croutons van die je over een bord soep kunt strooien (klein gesneden) of in een kom hummus kunt dippen (groter gesneden). Oven op 200°C, scheutje olijfolie op een bakplaat, pitabroodstukjes erdoor husselen, daarna ongeveer 10 minuten bakken tot ze goudbruin kleuren. Afwerken met royaal veel peper en zout (en sumak, als je die hebt). Helemaal laten afkoelen en dan opbergen in een goed gesloten bakje, waar ze tot een week smakelijk blijven.