Deze appeltaart komt uit het Bakboek van De Zilveren Lepel, de befaamde Italiaanse kookboekenreeks, waarvan de Nederlandse vertaling vanaf 30 augustus te koop is.

Voor de deegbodem:

boter, om in te vetten

1½ recept (650 g) klassiek taartdeeg (korstdeeg), bereid (zie basisrecept onderaan)

bloem, om te stuiven

Voor de taartvulling:

15 g boter

60 g vers broodkruim

1 tl kaneel

80 g gepelde walnoten

geraspte schil van 1 onder de warme kraan gewassen citroen

70 g demerara of ruwe rietsuiker

500 g golden delicious appels

1 eidooier

Benodigdheden:

kleine pan

deegroller

diepe, geribbelde taartvorm van 18 cm met losse bodem

keukenmachine

zesteur

appelboor

deegwieltje met glad blad

deegkwastje

taartrooster

Bereiding:

1. Verhit de oven tot 180?°C/heteluchtoven 160?°C en vet de taartvorm in met een beetje boter.

2. Smelt de boter voor de vulling in een kleine pan, doe de broodkruimels erbij en bak ze op matig vuur tot ze bruin beginnen te worden. Roer de kaneel erdoor en laat de kruimels afkoelen.

3. Rol de helft van het taartdeeg op een met bloem bestoven werkvlak uit tot een dikte van 3 mm. Til het deeg voorzichtig op en leg het in de ingevette vorm. Druk het stevig in de bodem en de rand en prik met een vork gaatjes in het hele oppervlak. Snijd met een scherp mes overhangende randjes weg om hem netjes te maken en strooi het geroosterde broodkruim op de bodem.

4. Hak de walnoten fijn in de keukenmachine, en meng ze met de citroenrasp en 50 g van de suiker. Schil de appels, verwijder de klokhuizen met de appelboor, en snijd ze in dunne plakjes. Leg een laagje appel op de kruimels op de deegbodem en strooi er een beetje van het walnootmengsel over. Herhaal de lagen met de rest van de ingrediënten.

5. Rol het resterende taartdeeg met de snijrestjes uit tot een dikte van 3 mm en snijd het met een deegwieltje in ongeveer 3 cm brede reepjes. Weef de reepjes als een soort open traliewerk over de vulling. Snijd het traliewerkje rondom bij, prik de uiteinden van de reepjes in de rand en druk ze met je vinger vast.

6. Kluts de eidooier met een paar drupjes koud water, kwast het deeg met het eimengsel in en strooi de rest van de suiker erover. Zet de taart onder in de oven en bak hem 40 minuten, of tot hij goudbruin is. Laat hem 15 minuten in de vorm afkoelen, haal eruit, leg op een taartrooster en laat hem voor het opdienen volledig afkoelen.

Basisrecept klassiek taartdeeg

Voor ongeveer 450 g deeg (genoeg voor een bakblik van 25 cm of een taart met een deegdeksel van 18 cm)

Voor het deeg:

300 g type 00-bloem of patentbloem

150 g koude boter

80 g superfijne suiker

geraspte schil van 1 onder de warme kraan gewassen citroen

een snufje zout

1 ei

2 eidooiers

Benodigdheden:

fijne zeef

zesteur

plasticfolie

Bereiding:

1. Zeef de bloem op een hoopje op een schoon werkvlak en maak een kuiltje in het midden.

2. Snijd de koude boter in kleine blokjes en doe ze met de suiker, citroenrasp, en een snufje zout in het kuiltje.

3. Wrijf nu alles vlug met je vingers door elkaar, zodat het mengsel niet te warm wordt. Begin vanuit het midden en werk geleidelijk aan alle bloem door de boter tot het mengsel de textuur van grof broodkruim heeft. Wrijf het mengsel tussen je handpalmen om er fijne kruimels van te maken.

4. Maak er wanneer de kruimels zo klein als zandkorrels zijn weer een hoopje van, maak opnieuw een kuiltje in het midden en doe het ei en twee extra dooiers erin.

5. Meng alle ingrediënten met je vingertoppen en draai er vlug een bal van zodat je het niet langer dan strikt noodzakelijk in je handen hebt.

6. Druk de bal deeg een beetje plat en wikkel de schijf in plasticfolie

7. Laat minstens 1 uur in de koelkast rusten.

Tip: Als je vaak taartdeeg gebruikt kun je de ingrediënten ook vermenigvuldigen om meer deeg te maken, en het in porties verdelen. Verpak de porties individueel in diepvrieszakjes en leg ze in de vriezer.

