Jesús Herrada rondt lange vlucht in Vuelta af, leiderstrui Remco Evenepoel komt niet in gevaar

Twee dagen na Marc Soler in Bilbao was met Jésus Herrada in Cistierna een tweede Spanjaard aan het feest in de Vuelta. De gebaarde Herrada won nipt de sprint van een vijftal waarbij ook Jimmy Janssens (4de) en Harry Sweeny (5de) van Lotto-Soudal zaten. Remco Evenepoel kende als leider een rustige dag en is de eerste renner in deze Vuelta die zijn tweede rode trui op rij mocht afhalen.

Rode trui: Remco Evenepoel

Groene trui: Sam Bennett (Ier)

Blauwe trui:Victor Langelotti (Mon)

Witte trui: Remco Evenepoel

Hoe kwam de zege tot stand?

Mads Pedersen had het verkeerd voor. De Deense ex-wereldkampioen zei voor de start van deze etappe boudweg dat in Cistierna een uitgedund peloton zou spurten voor de dagzege. Fout dus, want uiteindelijk beten de teams van de aanwezige topspurters de tanden stuk op de vijf vluchters en zo ging voor de tweede keer in deze Vuelta een marathonontsnapping tot het einde. Ook al hielden de durvers amper een kleine halve minuut over.

Voor Herrada (Cofidis) was het zijn tweede dagzege ooit in de Vuelta. Drie jaar geleden in Ares de Maestrat won hij zijn eerste rit. Toen was hij net beter dan Dylan Teuns die toen de rode leiderstrui als troostprijs kreeg.

Na de fantastische finale van donderdagmiddag was het tussen Camargo en Cistierna eerder een relatief kalme rit. Ook al begon het vlammend hard. Na één uur koers waren er al 46,1 km afgehaspeld. Daarmee startte de etappe ongeveer even hevig als die van woensdag naar Bilbao waarbij toen de eerste twee wedstrijduren een gemiddelde van 50 kilometer per uur werd gehaald.

De zes vluchters van de dag waren Samuele Battistella, Fred Wright, Jésus Herrada, Omer Goldstein, Harry Sweeny naast onze landgenoot Jimmy Janssens. Met de Australiër van Lotto-Soudal en Janssens van het Proteam van de broers Roodhooft hadden we twee elementen van evenveel Belgische ploegen voorin. Eerst spartelde Euskaltel-Euskadi nog wat tegen, maar daarna liep de voorsprong van het sextet vlot op tot maximaal 4’20”. Die was aan de voet van de enige hindernis van de dag teruggebracht tot 3’30”. BikeExchange-Jayco en Trek-Segafredo menden het peloton in de hoop alsnog een sprint van een uitgedund peloton te krijgen met Mads Pedersen en Kaden Groves. Op die lange klim verloren we Omer Goldstein van Israel-Premier Tech.

Vooral Trek-Segafredo ging met o.a. Kenny Elissonde hard tegen de flanken van de klim van eerste categorie aan. In de hoop zo de rest van de spurters te lossen in functie van Mads Pedersen die zijn zinnen had gezet op deze rit. Groene trui Sam Bennett haakte op minder dan twee kilometer van de top af, waarmee hij bergop de schade relatief beperkte. De Ier begon de lange afdaling met een achterstand van een veertigtal seconden, maar samen met twee collega’s van Bora-hansgrohe knabbelde hij beetje bij beetje de achterstand op de staart van het peloton weg. Op 49 km van de streep in Cistierna sloot Bennett weer aan.

Wat deden de favorieten?

Een snipperdag nemen. Zoals verwacht, want zaterdag en zondag moeten ze twee dagen op rij vol aan de bak. Al bij al werd het een gemakkelijke dag voor Remco Evenepoel en Quick-Step Alpha Vinyl, want teams die aasden op de dagzege namen de controle van het peloton over. Pas toen Trek-Segafredo in de gaten kreeg dat Bennett de klim had overleefd, verdween de Amerikaanse formatie van de kop en namen de blauw-witten van Patrick Lefevere over. Helemaal niet met de bedoeling om de kloof met de vijf vluchters dicht te rijden. Vandaar dat Arkéa-Samsic en BikeExchange-Jayco dan maar aan de slag gingen. Op 40 km van het einde was de voorsprong nog altijd 2’32”. De laatste twintig kilometer stuurde elke ploeg die dacht een mannetje te hebben die de sprint kon winnen, een pion vooruit in de achtervolging op het vijftal. Op vijftien kilometer van het einde moest nog 1’21” worden dichtgereden.

Wat deden de Belgen?

Jimmy Janssens zat in de vlucht van de dag. De ploegmaat van Jay Vine moest daarvoor een tijdje bikkelen. Pas na een vijftien kilometer gaf het peloton een vrijgeleide.

Tim Merlier kwam op de Puerto de San Glorio al snel in de problemen. Hij werd op tachtig kilometer van de finish opgewacht door twee ploegmaten van Alpecin-Deceuninck. Op het moment dat hij loste, was het nog zestien kilometer naar de top van de super lange col van eerste categorie.

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) zei vanmorgen dat hij wat last had van de maag, maar dat hij er goede hoop op had dat het de volgende dagen beter zou worden.

Verder nog iets dat u moet weten?

* AG2R-Citroën verloor met de positieve coronatesten van de Fin Jaakko Hänninen en de Italiaan Andrea Vendrame meteen twee renners in één klap. Donderdag al moest Jan Hirt om dezelfde reden eruit. Woensdag dan weer Daan Hoole. Het virus blijft dus rondgaan in het Vuelta-peloton.

* Rémy Rochas (Cofidis) gaf in de loop van de etappe op. De Fransman viel donderdag zwaar op het gladde wegdek en was danig geblesseerd dat hij toch niet verder kon.

* Victor Langelotti (Burgos-BH) behield ook na de vrijdagetappe de bergtrui. Op de col van eerste categorie pakte Jésus Herrada wel 10 punten, maar de Spanjaard van Cofidis opende daarmee pas zijn rekening. Verwacht wordt dat de verrassende Monegaskische leider in het bergklassement zaterdagmiddag wel het blauw verliest.