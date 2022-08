Een formule om op te variëren met het mooiste fruit van het moment en de granen en noten die je in huis hebt. Vooral die laatste fleuren enorm op als je ze even roostert: je ontbijt krijgt er een versere, vollere smaak door, en je keuken gaat heerlijk geuren.

INGREDIËNTEN (VOOR 2 PERSONEN)

6 vijgen

Sap van 2 sinaasappels

1 snufje nootmuskaat

2 el vloeibare honing

1 stokje vanille

6 abrikozen

300 g Griekse yoghurt (soja of kokos kunnen prima)

Voor de geroosterde granen en noten:

3 el havermout

3 el boekweit

3 el gehakte amandelen

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 220 graden. Halveer de vijgen en leg ze met de opengesneden kant naar beneden in een ovenschaal. Meng het sinaasappelsap met de nootmuskaat, honing en het uitgeschraapte vanillestokje en lepel over de vijgen. Rooster 15 minuten in de oven.

2. Snijd intussen de abrikozen overlangs door en haal de pit eruit. Leg ze in de ovenschaal met de vijgen en rooster nog 10 minuten verder. Schep af en toe met een lepel wat van het bakvocht over de vijgen zodat ze lichtjes karamelliseren.

3. Strooi de havermout samen met de boekweit en amandelen in een kleine ovenschaal en zet ze 5 à 6 minuten in de oven zodat ze lichtjes roosteren. Haal alles uit de oven en laat afkoelen.

4. Serveer de vijgen en abrikozen met de Griekse yoghurt, strooi er de geroosterde granen en amandelen over en werk af met nog wat extra vers fruit zoals rode besjes.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Karmen Ayvazyan