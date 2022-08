Dit recept deelde Karolien Olaerts bij een interview over haar carrière als boegbeeld van de gezonde groentekeuken. ‘Een tijdje geleden circuleerde een recept met feta en kerstomaten op Tiktok en ­Instagram: een blok feta met kers­tomaten, de oven in en klaar. Ik snapte de hype zelf niet zo goed: het recept is zo simpel dat het niet boeiend is’, vertelt ze. ‘Ik ­besloot een interessantere variant op het recept te maken, met meer groenten, kleur en textuur. De eenvoud heb ik wél bewaakt: alles past nog altijd op één bakplaat.’

INGREDIËNTEN (voor 2 grote eters):

1 rode paprika

2 rode uien

1 broccoli

250 g kerstomaatjes

2 teentjes knoflook

2 el olijfolie

1 tl gedroogd basilicum

½ tl gedroogde oregano

½ tl gedroogde tijm

100 g feta

Een handvol pijnboompitten

1 courgette

Een grote handvol vers basilicum

125 g volkorenlinguini

2 volle el ricotta (ca. 75 g)

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2. Verwijder de zaadlijsten en zaadjes uit de paprika en snijd hem in repen. Pel de rode uien en snijd ze in partjes. Snijd de broccoli in roosjes, spoel ze goed en dep ze droog. Stort de paprika, ui en broccoli op een bakplaat. Voeg ook de kerstomaatjes toe. Pers er de knoflook boven uit.

3. Besprenkel de groenten met 2 el olijfolie, 1 tl gedroogd basilicum, 1/2 tl gedroogde oregano, 1/2 tl gedroogde tijm en breng op smaak met voldoende versgemalen zwarte peper en grof zeezout. Schep goed om en verspreid de groenten zo goed als mogelijk over de bakplaat. Maak wat plaats tussen de groenten en leg het blok feta in het midden. Plaats 20 minuten in de oven.

4. Rooster de pijnboompitten in een droge kookpot (die je zo meteen ook zult gebruiken voor de pasta). Doe ze in een kommetje zodra ze goudbruin zijn en zet opzij.

5. Draai de courgette door een spiraalsnijder of snijd ze met een keukenmes in linguine-achtige slierten. Zet opzij.

6. Hak het verse basilicum grof en zet opzij.

7. Breng water aan de kook en kook de linguini gaar. Schep naar het einde toe een pollepel (ca. 100 ml) van het kookwater in een kopje en zet het opzij. Roer de ricotta los met 2 el van het kookwater en zet de rest opzij.

8. Haal de groenten uit de oven. Breek de feta in enkele grove stukken met een spatel. Stort de linguini, courgetti en vers basilicum op de bakplaat en verdeel het ricottamengsel over alle andere ingrediënten. Schep om tot alles mooi verdeeld is. Indien nodig kun je nog een beetje pastakookvocht toevoegen.

9. Bestrooi de pasta met de pijnboompitten en serveer. Smakelijk!

Een recept en foto van Karolien Olaerts