Dit recept deelde de Nederlandse Florine Boucher bij het verschijnen van Tutto risotto, haar standaardwerk over de gezelligste bereiding uit de Italiaanse keuken. Boucher noteerde deze mosselrisotto als een voorgerecht (voor 4-5 personen) maar er zit ook een schitterend hoofdgerecht in, waar je dan bijvoorbeeld een venkelsalade bij kunt eten. Denk vooral aan dit recept als je substantiële overschotten van een mosselsouper in de koelkast hebt: in dat geval is je risotto al half gemaakt.

Ingrediënten (voor 3-4 personen):

1,5 kg verse mosselen, schoongemaakt

0,5 l visbouillon

2 grote tenen knoflook, gehalveerd

6 el bladpeterselie

Olijfolie (extra vergine)

320 g risottorijst

4 ansjovisfilets (onder olie), fijngehakt

1 dl droge witte wijn

Zwarte peper

Bereiding:

1. Kook in een grote kookpot met een zuinig bodempje water, wat selderij en wat ui de mosselen gaar (enkele minuten). Laat een aantal mosselen in de schelp. Snijd circa 200 g van de andere mosselen (uit hun schelp) in 2 of 3 stukjes en laat de heel kleintjes ongemoeid.

2. Leng het mosselkookvocht aan met water tot 1 liter. Doe die samen met de visbouillon in een steelpan en breng aan de kook.

3. Verwijder het vliesje en de groene kiem van de knoflook en hak samen met 4 el peterselie tot een zeer fijn mengsel.

4. Verwarm op laag vuur in een ruime, lage pan 1 eetlepel olie en roer de rijst erdoor. Rooster de rijstkorrels en blus met de wijn. Laat inkoken en absorberen door de rijst.

5. Voeg 3 pollepels kokende bouillon toe en volg het recept zoals hierboven beschreven.

6. Verwarm halverwege de kooktijd 4 eetlepels olie in een ruime bakpan. Smoor op een zeer laag vuur het peterseliemengsel samen met de ansjovis gedurende 2-3 minuten. Voeg de in stukken gesneden mosselen en 0,5 dl van de bouillon toe en laat de mosselen op een laag vuur op temperatuur komen (zonder te koken). Hak intussen de resterende peterselie zeer fijn. Roer even voor het einde van de kooktijd van de risotto de mosselen met toebehoren door de rijst.

7. Draai het vuur uit. Breng de risotto op smaak met zout en veel peper en roer de peterselie erdoor. ‘Boter en parmezaan mag niet bij vis en schelpdieren volgens de Italiaanse regels.)

8. Garneer de risotto met de mosselen in de schelp die kort worden opgewarmd in de resterende bouillon.

Foto: Ivan Put