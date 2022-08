Een gezonde basis waarop je eindeloos kunt variëren naargelang de creativiteit van het moment, de tijd die je ter beschikking hebt en de voorliefdes van je tafelgenoten. Lisette Kreischer en Maartje Borst deelden dit recept bij het verschijnen van hun kookboek ‘Family. Eat. Plant. Vegan familierecepten voor jong en oud’.

Ingrediënten (voor ongeveer 4 personen):

- 2 middelgrote zoete aardappels (ca. 400 g), geschild en in kleine blokjes

- 1 blik (400 g) kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt

- 1 el ras el hanout of shoarmakruiden

- 1 tl knoflookpoeder

- 4 el olijfolie

- grof zeezout

- versgemalen peper

- 8 el dikke sojayoghurt

- 2 el vegan mayo

- klein stukje verse gember, geraspt

- 8 (volkoren) pitabroodjes

- ½ komkommer, in dunne plakjes

- 100 g snoeptomaatjes, in halfjes

- ¼ paarse spitskool of rodekool, in ragfijne reepjes

- handje verse koriander

- pittige saus naar smaak, optioneel

Bereiding:

- Verwarm de oven voor tot 225 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de blokjes zoete aardappel en kikkererwten erop. Voeg de ras el hanout of shoarmakruiden, ½ theelepel knoflookpoeder en de olijfolie toe. Meng alles goed. Breng royaal op smaak met grof zeezout en versgemalen peper. Je wilt geen flauwe vulling! Zet de plaat in de oven en rooster ca. 25 minuten, of tot de kikkererwten en zoete aardappel mooi geroosterd zijn en een beetje kleur hebben gekregen.

- Maak de saus door de sojayoghurt te mengen met de mayo, de overige ½ theelepel knoflookpoeder en wat versgeraspte gember. Breng op smaak met zout en peper.

- Verwarm de pitabroodjes 1 tot 2 minuten mee in de oven. Snijd de pita’s open en vul ze met wat saus, de geroosterde kikkererwten en zoete aardappel, wat komkommer, snoeptomaatjes, spitskool of rodekool, een plukje koriander, en als je het lekker vindt, wat pittige saus.

Foto: Lisette Kreischer