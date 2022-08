In het noorden van India werd afgelopen zaterdag de hoogste spoorbrug ter wereld afgewerkt. De stalen constructie is onderdeel van een 272 kilometer lange spoorlijn die de verbinding met de rest van het land moet verbeteren. De brug, die over de rivier Chenab loopt, werd ontworpen om windsnelheden tot 266 km per uur te weerstaan. Bekijk het in de video hierboven.