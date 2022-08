‘Rusland verbrandt dagelijks voor miljoenen dollars aan gas’

Bij een fabriek van het Russische bedrijf Gazprom in Portovaja brandt al weken een gigantische waakvlam. Volgens een analyse van onderzoeksbureau Rystad Energy wordt er dagelijks voor ruim 10 miljoen euro aan gas verbrand. Dat bericht de Britse publieke omroep BBC.

Met de vlam, die vanaf tientallen kilometers afstand te zien is, zou iedere dag meer dan vier miljoen kubieke meter gas worden verbrand. Volgens experts gaat het om gas dat vroeger naar Duitsland geëxporteerd werd. Wetenschappers zijn bezorgd om de grote volumes CO2 die vrijkomen.

De feiten kwamen aan het licht door aandachtige Finnen. De vlam aan de fabriek in Portovaja, dat in het zuiden van Rusland ligt, niet zo ver van de Finse grens, werd door sommigen opgemerkt aan de horizon. Satellietbeelden bevestigen de meldingen van de Finse burgers en het nieuws wordt ook beaamd door een Noors onderzoeksbureau voor energie. ‘Dat er gas wordt verbrand bij een fabriek is niet abnormaal’, reageert een Amerikaanse expertop BBC. ‘Al is de schaal waarop het hier gebeurt uniek.’

De fabriek zou vlak bij een station liggen van waaruit eerder grote hoeveelheden gas door de Nord Stream 1-pijpleiding naar Duitsland werden gepompt, voordat Rusland besloot de toevoer door deze gaspijpleiding terug te brengen. Volgens Duitsland draait president Vladimir Poetin de gaskraan dicht om het Westen te destabiliseren. Rusland wijt de lage leveringen dan weer aan onderhoudswerken.

De Russische gasexporteur Gazprom reageerde niet op vragen over de waakvlam.