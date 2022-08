Belgische voetbalploegen kennen Europese tegenstanders

Vicekampioen Union voetbalt in de groepsfase van de Europa League tegen het Portugese Braga, het Zweedse Malmö en het Duitse Union Berlijn. In de Conference League treft AA Gent haalbare ploegen, Anderlecht heeft met onder meer West Ham zwaardere tegenstand.

Voor Union is het de eerste Europese campagne in 58 jaar. In de voorronde van de Champions League werd de Brusselse club na winst (2-0) thuis uitgeschakeld door Glasgow Rangers. In Schotland ging Union met 3-0 onderuit.

In de Conference League, de nieuwste Europese voetbalbeker waarvoor later op de middag werd geloot, treft AA Gent het Noorse Molde, het Ierse Shamrock Rovers en het Zweedse Djurgardens. Anderlecht neemt het op tegen het Roemeense FCSB (het vroegere Steaua Boekarest), het Engelse West Ham en het Deense Silkeborg.

Landskampioen Club Brugge treft in de groepsfase van de Champions League, waarvoor eerder in de week werd geloot, FC Porto, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen.