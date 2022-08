Vijf gewapende Nederlanders die werden opgepakt aan eerder geviseerde woning, blijven aangehouden

De Antwerpse onderzoeksrechter heeft beslist vijf jonge Nederlanders, waaronder twee vrouwen, aan te houden op verdenking van verboden wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Het vijftal werd woensdagnacht in Berchem onderschept met een oorlogswapen in hun wagen.

De wagen van de vijf – drie Nederlandse mannen tussen 18 en 20 jaar oud en twee Nederlandse vrouwen van 18 en 19 jaar – werd woensdagnacht tegengehouden rond 2.30 uur in een buurt die al eerder door de drugsmaffia werd geviseerd.

‘Tijdens de politiecontrole werd een wapen aangetroffen in hun voertuig’, vertelt parketwoordvoerster Kato Belmans. Volgens onze informatie gaat het om een oorlogswapen zoals een kalasjnikov en lag er ook een kogelwerende vest in de auto, maar in het belang van het onderzoek wil het Antwerpse parket daar geen extra informatie over geven.

‘De vijf verdachten werden donderdagavond voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste hen alle vijf aan te houden op verdenking van verboden wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Maandag verschijnen ze voor de raadkamer’, zegt Belmans.

Al driemaal aanslag in straat

Wat de vijf verdachten exact van plan waren, wordt verder onderzocht door de federale gerechtelijke politie. Opmerkelijk is wel dat ze op een boogscheut van de Deken De Winterstraat in Berchem werden tegengehouden. In die straat werden eerder al drie aanslagen gepleegd. Het laatste incident dateert van 3 augustus, toen een geparkeerde wagen in brand werd gestoken. Op de gevel brachten onbekenden ook de boodschap snitch aan, wat zoveel betekent als ‘verklikker’.

In juli beschadigde een vuurwerkbom nog de gevel van datzelfde huis, drie jaar geleden ontplofte zelfs een granaat op straat. In het geviseerde pand woont Abdoladim E.H. (53). De familie wordt genoemd in verschillende drugsdossiers en is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen.

Pannenkoekenhuisje

Abdoladim was ook de uitbater van de voormalige horecazaak Stacks in de Volkstraat op het Antwerpse Zuid, recent nog het doelwit van verschillende aanslagen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) besliste vorige week dat het pannenkoekenhuisje de deuren moest sluiten, net als Poke Bowl Place in Borgerhout en Bens Hand Carwash in Deurne. Die zaken waren al eerder het doelwit van een of meerdere aanslagen en kunnen gelinkt worden aan de drugsmaffia.

Ook maandagnacht kon de politie vier gewapende Nederlanders oppakken. Dat gebeurde bij een controle op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout, vlak bij de Stenenbrug en dus ook vlak bij datzelfde Poke Bowl Place. De vier verdachten, twee minderjarigen en twee meerderjarigen, hadden een vuurwapen en munitie bij. In de wagen lagen ook producten die gebruikt kunnen worden om een brandbom te maken.