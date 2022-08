Podcast | Wat hebben we nu nog op de maan te zoeken?

We gaan weer naar de maan. Vanop het Kennedy Space Center vertrekt de Artemis-missie: de eerste van een hele reeks vluchten die de maan uiteindelijk tot écht vertrouwd terrein moeten maken. Maar wat hebben we daar nog te zoeken, een halve eeuw na de laatste maanlanding? Was onze blik niet vooral op Mars gericht?





Tot nog toe zijn enkel witte, Amerikaanse mannen op de maan geland. Maar daar komt verandering in in 2025. En dat is heus niet de enige reden waarom we weer naar de maan willen. Wetenschapsredacteur Senne Starckx vertelt er u alles over.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Senne Starckx| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Bart Dobbelaere en Sophie Faict| Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie Pieter Santens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.