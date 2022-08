Politievakbond erkent drugsproblematiek bij Antwerpse politie: ‘Paar rotte appels’

Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn al verschillende Antwerpse politieagenten ontslagen omdat ze betrapt zijn op druggebruik. Politievakbond NSPV erkent dat er ‘een aantal rotte appels zijn’ in Antwerpen, maar onderstreept dat van een nationale tendens geen sprake is.

‘Ik moet ook aan de lopende band politiemensen ontslaan omdat ze betrapt zijn op het gebruik van middelen. Aan de lopende band, ja. Soms geef je mensen nog een tweede kans in een tuchtzaak, maar ik kan zeggen: de resultaten daarvan zijn verpletterend negatief. Die mensen zie ik meestal binnen het jaar terug voor ontslag’, aldus De Wever in een interview met Gazet van Antwerpen.

De Antwerpse afdeling van politievakbond NSPV bevestigt dat het aantal tuchtdossiers voor druggebruik toeneemt. ‘De politie is een afspiegeling van de maatschappij. Gezien het Antwerpse korps zowat 3.000 mensen telt, is het dus geen verrassing. Het klopt dat er vijf jaar geleden nog amper dossiers waren met betrekking tot drugs, maar de laatste twee jaar is dat aantal toegenomen’, vertelt afdelingsvoorzitter Luc Goos.

Concrete cijfers daarover heeft de vakbondsman niet, maar hij onderstreept dat het wel nog steeds om een klein percentage gaat. ‘Het zijn een aantal rotte appels in de mand, die helaas heel wat imagoschade veroorzaken. Maar elk dossier is er een te veel. Bij niet-problematisch druggebruik krijgen de agenten vaak nog een tweede kans, maar ook dan loopt het helaas nog geregeld mis. Burgemeester De Wever is onverbiddelijk en dan is het einde verhaal voor hen’, klinkt het.

Hand-en-spandiensten

Naast het druggebruik ziet de vakbond ook dat er soms zelfs hand-en-spandiensten worden geleverd aan de georganiseerde misdaad. Het gaat dan bijvoorbeeld om opzoekingen in politiedata. ‘Het opzoeken van politiebronnen wordt de laatste jaren strenger gemonitord, je kan dus niet zomaar onopgemerkt opzoekingen doen. Het is dus moeilijk om te zeggen of het een fenomeen is dat zich de voorbije jaren meer manifesteert. Maar als dat aan het licht komt, kunnen we die mensen niet houden’, besluit Goos.

Carlo Medo, de nationale voorzitter van NSPV, benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een nationale tendens. Andere vakbonden zijn voorlopig niet beschikbaar voor commentaar.