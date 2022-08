Audi trekt naar formule 1

De Duitse constructeur Audi maakt in 2026 zijn intrede in de formule 1, werd bekendgemaakt in de marge van de Grote Prijs Formule 1 van België op het Circuit van Spa-Francorchamps.

Voor Audi, dat onderdeel is van de Volkswagen-groep, worden het de eerste stappen ooit in de koningsklasse van de motorsport. De hybridemotoren zullen worden ontwikkeld en gebouwd in het hoofdkwartier van Audi Sport in Neuburg, in de buurt van het Duitse Ingolstadt. Momenteel is nog niet geweten welke renstal met de Audimotoren zal worden uitgerust. Mogelijk is dat Sauber, dat onder de merknaam Alfa Romeo deelneemt en uitgerust wordt met Ferrarimotoren. Veel successen heeft die samenwerking echter nog niet opgeleverd. Voor het einde van het jaar zal er daaromtrent duidelijkheid zijn. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Audi Sauber zou overnemen.

Duurzame brandstof

Vanaf 2026 worden de F1-hybridemotoren alleen nog aangedreven door duurzame brandstof. De verbrandingsmotor mag daarbij nog slechts de helft van het vereiste vermogen leveren, de rest is voor de elektrische motor. ‘Met die nieuwe regelgeving in het achterhoofd is dit voor ons het ideale moment om in de F1 aan de slag te gaan’, vertelde Audi-ceo Markus Duesmann in Spa. ‘Zowel de F1 als Audi streven duidelijke duurzaamheidsdoelen na.’

Ook zusterbedrijf Porsche, eveneens een onderdeel van de Volkswagengroep, heeft plannen om de F1-wereld te bestormen. Zij zouden azen op een samenwerking met het Red Bull van regerend wereldkampioen en WK-leider Max Verstappen. Zij racen momenteel nog met door Honda ontwikkelde motoren.

In tegenstelling tot Audi heeft Porsche wel een verleden in de formule 1. Hun beste resultaten lieten ze in de jaren tachtig noteren, als motorenleverancier van McLaren. Sinds begin jaren negentig zijn ze niet meer actief in de F1.