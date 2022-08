Den Haag wil uitzondering op Europese sancties voor gas

De Nederlandse stad Den Haag is er niet in geslaagd om een andere gasleverancier te vinden vanaf oktober. Het vraagt de Rijksoverheid om een uitzondering op Europese sancties zodat het Russische Gazprom nog even kan blijven leveren.

Hoewel Den Haag een aanbesteding had uitgeschreven om gas te leveren, reageerde geen enkel bedrijf. Ontnuchterend voor de stad, die volgens Europese sancties het huidige contract met een Russische leverancier voor 10 oktober moet opzeggen.

De stad heeft daarom aan de Rijksoverheid om uitstel gevraagd tot 1 januari 2023, meldt Omroep West. Dat is de dag waarop het huidig contract afloopt. Den Haag gaat de strategie omgooien en zal zelf de stap zetten naar bedrijven. Al waarschuwt het z’n inwoners: een deal op dergelijke manier moeten sluiten, zal leiden tot hoge gasfacturen.

• Energieprijzen gaan almaar verder over pijngrens heen

Met 120 in hetzelfde schuitje

Tegen de achtergrond van de Russische inval in Oekraïne ontstond de discussie of het nog verantwoord is om Russisch gas te importeren. Die spijzen namelijk de oorlogskas van president Vladimir Poetin. In april werd het daarom verboden om nieuwe opdrachten te gunnen aan Russische bedrijven. In Nederland hebben op dit moment nog ongeveer 120 gemeenten contracten met de Russische gasexporteur Gazprom.

Een neveneffect van de plotse omslag betekent ook dat de stad zich zal richten op ‘grijs gas’ in plaats van ‘groen gas’. Dat type is pakken minder duurzaam. Maar gezien de urgentie, vindt de stad het toch een verantwoorde keuze. Het wil wel een opening in het contract dat ‘groen gas’ op termijn deel kan uitmaken van de leveringen.