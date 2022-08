Tv-maker John de Mol was mogelijk op de hoogte van meer misbruik tijdens opnames van ‘The voice’

Volgens een nieuwe aflevering van onlineserie Boos had mediamagnaat John De Mol weet van meerdere klachten van grensoverschrijdend gedrag tijdens de productie van zangprogramma The voice. Zelf had hij gezegd dat hij op de hoogte was van één case.

Een geluidsopname en Whatsappberichten die aan bod kwamen in de jongste aflevering van onlineserie Boos zouden bewijzen dat Nederlandse mediamagnaat John de Mol afwist van meerdere klachten van zeker vier slachtoffers. Een halfjaar geleden zei de Mol in hetzelfde programma nog dat hij op de hoogte was van één klacht van één persoon. Een leugen, beweert Boos-presentator Tim Hofman.

Uit de opnames zou blijken dat twee leidinggevenden in 2019 naar de Mol stapten met een dossier tegen Jeroen Rietbergen, de orkestleider. Daarin maken ze melding van klachten van vier vrouwen, onder meer van werknemers van de Mols mediabedrijf Talpa. De situatie was zo ernstig dat er ‘om Rietbergen heen werd gewerkt’.

• ‘Hij was de fucking zwager van John de Mol, de baas van alles’

‘Het zou kunnen betekenen dat Talpa en The voice jarenlang werden gerund door leidinggevenden die klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij personeel niet zodanig serieus namen dat er op tijd werd ingegrepen’, zegt Hofman in de aflevering.

In januari kwamen allerlei gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de productie van The voice aan het licht. Naast orkestleider Rietbergen werden ook juryleden Ali B. en Marco Borsato beschuldigd. De zaak veroorzaakte veel ophef, ook in ons land.