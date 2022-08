Op de hoek van de Desguinlei met de Karel Oomsstraat is het nieuwbouwproject Louise Marie opgeleverd. Het woonproject omvat 207 appartementen die op vijf na allemaal verkocht zijn.

Eind jaren vijftig opende op de site aan de Desguinlei in Antwerpen kinderziekenhuis Louise Marie. ‘Het ziekenhuis werd opgetrokken in modernistische stijl maar raakte in 1997 in onbruik’, weet Michiel Vanhaverbeke van Polo Architecten. ‘Nadien werden er plannen gemaakt voor kantoorgebouwen maar die piste werd uiteindelijk verlaten. In 2013 organiseerde projectontwikkelaar Cores samen met de stad Antwerpen een architectuurwedstrijd waarbij het ontwerp van Polo werd geselecteerd.’

Het duurde nog enkele jaren alvorens de effectieve bouwwerken konden beginnen, maar in 2019 ging de schop de grond in. Vandaag prijken op de site twee grote woontorens die met elkaar verbonden worden door een glazen scherm.

‘Louise Marie is een voorbeeld van hoe we in de toekomst met de ruimte binnen onze provincie zullen moeten omgaan: zuinig, duurzaam en respectvol. Want de beschikbare open ruimte wordt almaar schaarser’, aldus eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen Luk Lemmens (N-VA). ‘Volgens onze visie is hoogbouw op doordachte plekken en mits bundeling van functies de aanpak van de toekomst.’

Het nieuwbouwproject bestaat uit 207 appartementen. ‘Dat gaat van kleine appartementen met één slaapkamer van zestig vierkante metere tot drieslaapkamerappartementen van 150 vierkante meter en enkele penthouses van zo’n tweehonderd vierkante meter’, zegt Sophie Deprez van Cores.

Alleen de twee penthouses en drie grote appartementen staan nog te koop. ‘Om deze woningen in de kijker te plaatsen, organiseren we er op 3 september een vernissage in samenwerking met het Art Forum. Zo kunnen geïnteresseerden het woonproject op een originele manier komen ontdekken.’

Glazen wand

Tussen de woontorens werd een groene parktuin aangelegd. Een wadi met oevergewassen staat in voor de opvang en infiltratie van regenwater. En dan is er de grote glazen wand die beide torens met elkaar verbindt.

‘Bij een hoog bouwvolume is windhinder een bijzonder belangrijk aandachtspunt’, legt architect Vanhaverbeke uit. ‘Bovendien veroorzaakt de locatie langs de Singel en de Ring lawaaihinder van verkeer. Via dit glazen geluidsscherm creëren we alsnog een ideale woonomgeving. Het geluid wordt teruggedrongen tot een normaal achtergrondgeluid. En de toekomstige overkapping van de Ring zal alleen maar extra voordelen opleveren. Zonder deze wand zou het op deze locatie onleefbaar zijn.’

Totaalverhaal

Conciërge Christel Verlinden nam als een van de eerste bewoners haar intrek in het nieuwbouwproject. ‘Ik woon hier nu al sedert 1 maart. Ondertussen is ongeveer de helft van de appartementen ingevuld’, weet ze.

‘Wie hier komt wonen? Dat is een echte mix van allerlei mensen. Jong en oud en mensen van alle nationaliteiten. Mij sprak vooral de ligging aan en het feit dat ik dit een prachtig gebouw vind’, zegt ze.

‘En als aanvulling worden hier tal van faciliteiten aangeboden. Denk aan een fitnessruimte, een carwash, er is een schoenmaker, iemand die brood komt leveren, een kapper, een manicure,... Dat totaalverhaal spreekt veel mensen aan.’